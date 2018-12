Mainz (ots) -Zum ersten Mal arbeiten der südafrikanische Pay-TV-Sender M-Netund das ZDF zusammen, um einen Roman von Bestseller-Autor Deon Meyerzu verfilmen. Die Kooperation für die spannende internationaleCrime-Serie mit dem britischen Produzenten Jonathan Drake (ThreeRiver Studios) wurde über Isabelle Helle (Helle Media in Köln)vermittelt. Deon Meyer ist bei diesem Projekt gemeinsam mitShowrunner Robert Thorogood ("Death in Paradise") als Drehbuchautoran Bord.Vor dem Hintergrund eines geplanten Terroranschlags auf Kapstadterzählt "Rote Spur" die Geschichte einer südafrikanischenSondereinheit, die es mit islamistischen Attentätern, organisierterKriminalität, Diamantenschmuggel und illegalem Handel mit bedrohtenNashörnern zu tun bekommt.Drehstart der sechsteiligen Serie wird Anfang 2019 in und umKapstadt sein. Gemeinsam mit dem finnischen Regisseur Jyri Kähönen("Bordertown") und dem Kameramann Ivan Strasburg ("Generation Kill","Happy Valley") wird ein südafrikanischer Cast, verstärkt durch eineinternationale und deutsche Besetzung, arbeiten.Yolisa Phahle, CEO von General Entertainment, sagt: "Wir freuenuns sehr, dass wir bei diesem unglaublich spannenden Projekt einePartnerschaft mit dem großen internationalen Player ZDF eingehen. Wirsind der führende afrikanische Geschichtenerzähler auf unseremKontinent, und dieses Angebot ist eine fantastische Möglichkeit, umdie Programme für unsere Abonnenten in ganz Afrika zudiversifizieren. Es ist unsere Vision, die afrikanische Film- undFernsehindustrie ins Rampenlicht zu rücken und dem globalen Publikumjenseits von Afrika mitreißende neue Geschichten präsentieren zukönnen."Dr. Simone Emmelius, ZDF-Hauptredaktionsleiterin Spielfilm undInternationale Koproduktion: "Deon Meyer hat in Deutschland einegroße Fangemeinde, und 'Rote Spur' ('Trackers') ist eine raffinierteCrime-Story an aufregenden südafrikanischen Schauplätzen, gepaart mitinternationalen Talenten vor und hinter der Kamera. Wir freuen uns,dass das ZDF bei diesem spannenden Serienprojekt mit an Bord ist, dasalte wie neue Deon-Meyer-Fans begeistern wird."Jonathan Drake, CEO von Produzent Three River Studio: "Es ist unsgelungen, zum ersten Mal Südafrikas M-Net und das ZDF gemeinsam alsKoproduktionspartner zu gewinnen. Und dies ist hoffentlich nur derBeginn einer neuen Reihe von Geschichten und internationalen Serien,die aus Südafrikas lebendiger und kreativer Produzenten-Landschaftheraus entstehen. Three River Studios und unser ausführenderProduzent Three River Fiction sind stolz darauf, ein Teil davon zusein.""Rote Spur" ("Trackers") wird produziert von Jonathan Drake, SteveMaher und Ben McGrath vom britischen Three River Studios inKoproduktion mit Deon Meyer, Tim Theron und Cobus van den Berg vonSüdafrikas Scene 23. Für das ZDF zeichnen Doris Schrenner undWolfgang Feindt als Redakteure verantwortlich. Ein Sendetermin im ZDFsteht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell