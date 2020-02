ZDF- und ZDF/3sat-Koproduktionen erhalten Preise der deutschen Filmkritik (FOTO)

Mainz (ots) - Am Montag, 24. Februar 2020, hat der Verband der deutschenFilmkritik eine ZDF- und zwei ZDF/3sat-Koproduktionen ausgezeichnet.Schauspieler Alexander Fehling wurde in Berlin mit dem Preis in der KategorieBester Darsteller für seine Leistung in der ZDF-Koproduktion "Das Ende derWahrheit" geehrt. In der Kategorie Bester Schnitt gewann Angela Schanelec fürihren Spielfilm "Ich war zuhause, aber...", eine ZDF/3sat-Koproduktion. DenPreis für den Besten Dokumentarfilm konnte Thomas Heise für dieZDF/3sat-Koproduktion "Heimat ist ein Raum aus Zeit" entgegennehmen.In dem Polit-Thriller "Das Ende der Wahrheit" von Philipp Leinemann über dieVerstrickungen der Geheimdienste in den internationalen Waffenhandel spieltAlexander Fehling Patrick Lemke, den Leiter eines BND-Krisenstabs nach einemTerroranschlag. Lemke versucht zunächst, die Verwicklungen des BND inWaffengeschäfte zu vertuschen. Auch die Beziehung seines Mitarbeiters MartinBehrens (Ronald Zehrfeld) zu einer beim Anschlag ermordeten Journalistin sollnicht an die Öffentlichkeit gelangen. Doch als Lemke die wahren Hintergründe desAnschlags erkennt, hilft er Behrens und bringt sich dadurch in Lebensgefahr. Fürdie Rolle erhielt Alexander Fehling bereits die Lola als bester Nebendarsteller."Das Ende der Wahrheit" ist eine Produktion von Walker + Worm Film inKoproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE,Hellinger/Doll Filmproduktion, Philipp Leinemann, in Zusammenarbeit mit RotorFilm. Die Redaktion haben Jörg Schneider (ZDF/Das kleine Fernsehspiel), DorisHepp (ZDF/ARTE) und Andreas Schreitmüller (ARTE). Ein Sendetermin im ZDF stehtnoch nicht fest.Der Spielfilm "Ich war zuhause, aber..." von Angela Schanelec (Redaktion: IngridGränz, Maik Platzen) ist eine Auseinandersetzung mit dem Überleben und damit,was der Tod im Leben bedeutet. Das Gefüge einer Familie zerfällt nach dem Toddes Vaters, um sich neu zu bilden. Der Film hat bereits mehrere Preise erhalten,darunter den Silbernen Bären für die Beste Regie bei der Berlinale 2019. Nach"Orly" (2010) ist "Ich war zuhause, aber..." die zweite Zusammenarbeit derRegisseurin mit ZDF/3sat.Der Dokumentarfilm "Heimat ist ein Raum aus Zeit" von Thomas Heise (Redaktion:Udo Bremer) folgt Spuren der deutsch-jüdischen Familiengeschichte desRegisseurs. Diese war seit dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende der DDR vonoppositionellem Geist und erlittener Verfolgung geprägt. Heise zeigt, wie sichZeitgeschichte auf seine Familie ausgewirkt hat und wie sich unabhängig von denSystemen Herrschaftsverhältnisse wiederholen. Dadurch weisen die persönlichenErfahrungen der Betroffenen über das individuelle Schicksal hinaus und werdenals Merkmale der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts sinnfällig. "Heimatist ein Raum aus Zeit" wurde ebenfalls bereits mit zahlreichen Preisenausgezeichnet, darunter der Deutsche Dokumentarfilmpreis 2019.Ansprechpartnerinnen:Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/preisderfilmkritikhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4529512OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell