Mainz (ots) -Das ZDF und X Filme sind gemeinsam in die KreuzbergerWohngemeinschaft von Marc-Uwe Kling und seinem vorlauten,kommunistischen Känguru eingezogen. Die Dreharbeiten derZDF-Kinokoproduktion "Die Känguru-Chroniken" haben im September 2018in Berlin und Umgebung begonnen und dauern bis 20. November 2018.Nach dem Drehbuch des Känguru-Schöpfers Marc-Uwe Kling inszeniertDani Levy ("Alles auf Zucker") die Komödie. Als Produzenten zeichnenStefan Arndt und Uwe Schott von X Filme Creative Pool verantwortlich,Caroline von Senden, Alexandra Staib und Dr. Irene Wellershoffbetreuen "das Känguru" seitens des ZDF."Die Känguru-Chroniken" erzählen von der Freundschaft zwischeneinem Kleinkünstler und einem sprechenden, kommunistischen Känguru,die zusammen mit den anderen Mietern ihres Kreuzberger Hauses denKampf gegen die nationalistische Internationale eines BerlinerImmobilienhais aufnehmen.Volker Zack verleiht dem Känguru Stimme. In weiteren Rolle stehenvor der Kamera: Dimitrj Schaad als Marc-Uwe, Rosalie Thomass alsMarc-Uwes heimlicher Schwarm Maria, Carmen Maja Antoni alsKneipenwirtin Hertha, Henry Hübchen als abgezockter Immobilienhai,Tim Seyfi und Adnan Maral als die Brüder Otto und Friedrich vonYilmaz. Marc-Uwe Kling himself übernimmt als Erzähler. DasKomödienensemble wird 2019 bundesweit die große Leinwand entern. EinZDF-Sendetermin steht noch nicht fest.ZDF-Fernsehspielchef Frank Zervos: "'Die Känguru-Chroniken' vonMarc Uwe Kling erst ins Kino und dann ins Fernsehen zu holen, isteine Idee, die uns sofort begeistert hat. Auf den Schulhöfen ist dasKänguru bereits ein Klassiker, aber auch in den Eltern- undGroßelternhäusern werden die Eskapaden des Kängurus gerne zitiert.Wer einmal vom anarchischen Humor in Klings satirischen wiekritischen Episoden-Erzählungen infiziert wurde, ist und bleibt Fan.Die große Herausforderung, den besonderen Charme aus den Büchern undHörbüchern nun für Kino und Fernsehen umzusetzen, nehmen wir gernemit an."Der Känguru-Schöpfer Marc-Uwe Kling ist Autor und Liedermacher.Die Geschichten über sein literarisches Alter Ego und das Känguruhüpften 2008 unter dem Titel "Neues vom Känguru" von der Bühne insRadio. 2009 erschien das Buch "Die Känguru-Chroniken: Ansichten einesvorlauten Beuteltiers". Es folgten die Fortsetzungen "DasKänguru-Manifest" und "Die Känguru-Offenbarung". Das Känguru hatinzwischen 15 goldene CDs eingeheimst und wurde mit dem deutschenRadiopreis und dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Im Oktober2018 erscheint der vierte Band "Die Känguru-Apokryphen".