Bei der diesjährigen Koproduktionstagung haben sich ZDF und ORF gemeinsam darauf verständigt, die "SOKO Kitzbühel" mit der derzeit in Dreh befindlichen Staffel nach 20 erfolgreichen, gemeinsamen Jahren zu beenden, um mit einer neuen Konstellation an einem anderen Ort frische Impulse im Programm und beim Publikum setzen zu können.Es wird aber weiterhin in Österreich ermittelt: ZDF und ORF entwickeln gemeinsam mit dem "SOKO Kitzbühel"-Produzenten Florian Gebhardt, Gebhardt Productions, eine neue SOKO für einen österreichischen Standort.Seit 20 Jahren ermittelt die "SOKO Kitzbühel" in der Gamsstadt zwischen Skiparadies und Jetset. Das erste Team bildeten Kristina Sprenger und Hans Sigl mit Ferry Öllinger. Sie wurden von Anfang an von Andrea L'Arronge und Heinz Marecek unterstützt. Nach Hans Sigl spielte Andreas Kiendl an der Seite von Kristina Sprenger, bis er von Jakob Seeböck abgelöst wurde. Seit Staffel 14 ermitteln Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger - und auch die beiden Hobby-Detektive stehen ihnen weiter mit Rat und Tat zur Seite.Die "SOKO Kitzbühel" läuft seit 2001 im ORF und seit 2003 im ZDF. Die Dreharbeiten zur 20. und letzten Staffel dauern noch bis Mitte Dezember 2020. Den Zuschauerinnen und Zuschauer bleibt die "SOKO Kitzbühel" mit neuen Folgen noch bis Mitte 2022 im ZDF erhalten.