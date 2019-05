Mainz (ots) -In Salzburg und Umgebung entsteht derzeit eine weitere Folge derZDF/ORF-Reihe "Die Toten von Salzburg". Major Peter Palfinger(Florian Teichtmeister) und Kriminalhauptkommissar Hubert Mur(Michael Fitz) ermitteln als mitunter starrköpfigesdeutsch-österreichisches Duo in ihrem sechsten Fall. Im Ensemblespielen in dem Film mit dem Arbeitstitel "Schwanengesang" FannyKrausz, Erwin Steinhauer, Simon Hatzl, Natalie O'Hara, NikolausBarton und andere. Regie führt erneut Erhard Riedlsperger, dasDrehbuch schrieb Maria Hinterkoerner.Der machthungrige Dirigent des Salzburger Altorchesters, JanStickler, wird im Sprudelbecken eines Thermenhotels erschlagenaufgefunden. Major Palfinger setzt mit seiner Assistentin IreneRussmeyer (Fanny Krausz) alles daran, den Mörder zu finden - und mussaufgrund der bayerischen Herkunft des Opfers erneut mit seinemKollegen Mur aus Traunstein zusammenarbeiten. Die Ermittler geratenin eine Welt aus Intrigen, Gerüchten und Vertuschungen. Ist derermordete Dirigent möglicherweise nicht das einzige Opfer?"Die Toten von Salzburg" ist eine Produktion von Satel Film(Produzent: Heinrich Ambrosch) in Koproduktion mit ORF und ZDF,gefördert von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der StadtSalzburg. Daniel Blum hat die Redaktion im ZDF. Die Dreharbeitendauern voraussichtlich bis 18. Juni 2019, ein Sendetermin steht nochnicht fest.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dietotenvonsalzburghttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell