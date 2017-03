Leipzig (ots) -Am Dienstag, 7. März 2017 beginnen in Görlitz die Dreharbeiten füreinen neuen Märchenfilm. Inspiriert von Johann Wolfgang von GoethesBallade "Der Zauberlehrling" entwickelten die Drehbuchautoren AnjaKömmerling und Thomas Brinx für MDR und ZDF eine Geschichte über dieVersuchungen des Zauberhandwerks - mit dem berühmten Besen in einerwegweisenden Rolle.Unter der Regie von Frank Stoye spielen Felix von Manteuffel alsAltmeister Zacharias, Christoph Bach als Zaubermeister Ambrosius undSandra Borgmann als Königin Anna. In den jugendlichen Hauptrollensind Max Schimmelpfennig und Pauline Renevier zu sehen.Der bettelarme Valentin will sein Glück in der Stadt finden.Zufällig sucht der Zaubermeister des Landes einen Lehrling, undValentin ist sich ganz sicher, dass er für die Stelle bei Ambrosiusgenau der richtige ist. Doch bei der Prüfung wird er leider von dercleveren Mitbewerberin Katrina ausgetrickst. Notgedrungen kommt er inder Apotheke von Altmeister Zacharias unter. Der hat jeglicherZauberkunst abgeschworen und widmet sein Leben nur noch der Kräuter-und Heilkunde, sehr zum Ärger seines ehrgeizigen Lehrlings. AlsValentin entdeckt, dass der machtbesessene Ambrosius die ganze Stadtbedroht, muss der alte Zaubermeister seine magischen Kräfte dochreaktivieren, um zusammen mit den Lehrlingen die Gefahr abzuwenden.Die Görlitzer Altstadt liefert die Kulisse für die Stadt, in derValentin sein Glück sucht. Die Apotheke von Altmeister Zachariasentsteht am Untermarkt, Zaubermeister Ambrosius logiert im AltenRathaus, und im Kulturhistorischen Museum befindet sich die GeheimeBibliothek. Der Kromlauer Park wird zum magischen Reich, in demValentin und Katrina nach der Auflösung eines schrecklichen Zauberssuchen, und das Neue Schloss im Fürst Pückler Park in Bad Muskaubeherbergt den Sitz der Königin."Der Zauberlehrling" ist eine Produktion der Kinderfilm GmbH(Produzentin Ingelore König) im Auftrag des MDR und des ZDF. DieBildgestaltung liegt in der Hand von Bernd Fischer, das Szenenbildgestaltet Martin Schreiber, die Kostüme zaubert Katharina Schnelting, montiert wird der Film von Philipp Stahl.Die Redaktion haben GötzBrandt (ZDF), Dr. Astrid Plenk (MDR), Christa Streiber (MDR) und Dr.Irene Wellershoff (ZDF).Pressekontakt:Susanne Odenthal, MDR Presse und Information, Tel. (0341) 300 6457,Mail: presse@mdr.de Twitter: @MDRpresseElisa Schultz, ZDF Presse und Information, Tel. 089 - 9955-1349,Mail: pressedesk@zdf.dehttp://twitter.com/ZDFPresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell