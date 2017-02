Das ZDF und die 67. Berlinale: Vier Filme im Wettbewerb / Medienpartnerschaft wird fortgesetzt (FOTO)

Mainz (ots) -Die Medienpartnerschaft zwischen ZDF und Berlinale geht in dieVerlängerung. ZDF-Intendant Thomas Bellut und Berlinale-Chef DieterKosslick haben einen neuen Vertrag unterzeichnet, der dieZusammenarbeit bis 2020 fortschreibt. Bereits zum 14. Mal ist das ZDFMedienpartner der Berlinale. Thomas Bellut: "Ich freue mich, dass dieFortführung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit unter Dach und Fachist. Mit vier Filmen im Wettbewerb wird es besonders spannend für dasZDF - allen Beteiligten wünsche ich viel Erfolg."Auch in diesem Jahr gibt es eine umfangreiche Berichterstattungüber die Internationalen Filmfestspiele in Berlin durch das ZDF undseine Partnerkanäle. Ausführlich werden die aktuellen Redaktionen der"heute"-Familie ebenso wie "Volle Kanne", "Mittagsmagazin","drehscheibe", "hallo deutschland" und andere in Beiträgen,Live-Schalten und Interviews berichten. Alle Beiträge gebündelt sowieInterviews und Bilderstrecken sind unter http://berlinale.ZDF.de zufinden.Am Donnerstag, 9. Februar 2017, 0.45 Uhr, zeigt das ZDF dieHighlights der Eröffnungs-Gala der Berlinale 2017 im BerlinalePalast."aspekte" wird am Freitag, 10. Februar 2017, 23.00 Uhr, dieEröffnung der Berlinale zusammenfassen und sich mit ersten Highlightsdes Filmfests befassen. Jury-Präsident und Skandalregisseur PaulVerhoeven wird porträtiert, und der österreichische Kabarettist undSchauspieler Josef Hader, der mit seinem Regiedebüt "Wilde Maus" imWettbewerb steht, ist als Studiogast geladen. Am Dienstag, 14.Februar 2017, 0.50 Uhr, begrüßen Jo Schück und Katty Salié eineillustre Runde von Filmemachern und Kritikern, Schauspielern undJurymitgliedern zu "aspekte-extra: Die lange Nacht der Berlinale".Zur Halbzeit der Filmfestspiele sprechen, diskutieren und streitensie über die Berlinale, das Erzählen im Film und die Situation derFilmbranche. Am Freitag, 17. Februar 2017, 23.00 Uhr, zieht "aspekte"Bilanz. Wer sind die wichtigsten Anwärter auf den Goldenen Bären,welche Spiel- und Dokumentarfilme sind besonders spannend, wichtigund bewegend? Als Studiogäste werden Regielegende Volker Schlöndorffund Dokumentarfilmer Andres Veiel erwartet."Berlinale hautnah/mittendrin" Vier 360-Grad-BeiträgeEinmal mitten auf der Berlinale dabei sein, auf dem Roten Teppichstehen, im Zentrum von Jubel und Trubel, wenn die Fans nachAutogrammen rufen, Hunderte von Fotografen mit lauter Stimme heißesPosing fordern und die Stars in hinreißenden Roben zur Premiere ihresFilm schreiten: Mit "360 Grad" ist das möglich.Das ZDF berichtet in diesem Format in der ZDFmediathek vonbesonderen Orten (Berliner Museumsinsel) und Plätzen (Petersplatz inRom). Auch bei Konzerten und großen Sportereignissen (Fußball WM,Biathlon etc.) werden Kameras eingesetzt, die den ganzen Raum um denBetrachter herum Wirklichkeit werden lassen. Jetzt wird auch dieBerlinale zum ersten Mal Ort dieses - virtuellen - Geschehens. DieBerlinale zum Miterleben auch und vor allem von Orten, zu denen Fansund Festivalbesucher normalerweise keinen Zugang haben. Nicht nur vomRoten Teppich, auch von einer der großen internationalenPressekonferenzen, von einem exklusiven Empfang und einem der Events,bei dem sich alles um einen der Superstars dreht, berichten NadiaNasser und Carsten Behrendt. Die Redaktion haben Carola Wedel undKatja Berwind.Social-Media-Magazin auf Instagram:"ZDFlab unterwegs" auf der BerlinaleMit ihren Smartphones berichten zwei ZDF-Reporter auf Instagramund Snapchat live von der Berlinale. Im Social-Media-Magazin "ZDFlabunterwegs" treffen sie die junge Generation deutscher Filmemacher undSchauspieler und blicken hinter die Kulissen des Filmfestivals. Unter@ZDFlab können User auf den Social-Media-Plattformen vom 9. bis zum13. Februar 2017 verfolgen, was auf dem Festival passiert.Gleichzeitig beantworten die Reporter Marlene Lösken und SebastianDemuth sowie Filmschaffende Fragen der User. Von Promis bis hin zurBerlinale-Praktikantin erhalten die User einen Einblick in den Kosmosdes Filmfestivals. "ZDFlab unterwegs" spricht unter anderen mitEuropean Shooting Star Louis Hofmann, "Game of Thrones"-DarstellerTom Wlaschiha, begleitet die Regisseurin und Schauspielerin AnneZohra Berrached bei den Vorbereitungen für den Roten Teppich, sprichtmit dem filmstarken Geschwister-Gespann Monika und Martina Plura,trifft die Schauspieler Maxim Mehmet und Emilio Sakraya und besuchtmit der Regisseurin Felicitas Sonvilla die Ausstellung "daHEIM",passend zu der Weltpremiere ihres Films "Tara". "ZDFlab unterwegs"ist nah, unmittelbar und interaktiv. Wer den Live-Tag verpasst hat,kann sich das Best-of und die Highlights in der ZDFmediathek unterhttp://berlinale.zdf.de anschauen.Berlinale 2017 auf 3satLive überträgt 3sat am Donnerstag, 9. Februar 2017, die Gala ausdem Berlinale Palast am Potsdamer Platz, bei der die Jury und dieWettbewerbsfilme vorgestellt werden und die Berlinale 2017 feierlicheröffnet wird. Es moderiert Anke Engelke. Bevor dieEröffnungsveranstaltung beginnt, berichtet Rainer Maria Jilg live vomRoten Teppich, wo die großen Limousinen vorfahren und deren FahrgästeHollywood-Flair nach Berlin bringen. Live vor Ort ist auch CécileSchortmann im Gespräch mit Filmkritikerin Katja Nicodemus.Die "Shooting Stars" sind von der Berlinale nicht mehrwegzudenken. Bereits zum 20. Mal überträgt 3sat die Verleihung ausdem Berlinale Palast am Montag, 13. Februar 2017, im Livestream. Seit1998 findet die glanzvolle Verleihung statt, um Nachwuchsschauspieleraus Europa auszuzeichnen.In diesem Jahr wird der Goldene Ehrenbär an die italienischeKostümbildnerin Milena Canonero ("A Clockwork Orange", "BarryLyndon") verliehen. 3sat überträgt die Gala aus dem Berlinale Palastam Donnerstag, 16. Februar 2017, im Livestream.Die Preisverleihung der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlinüberträgt 3sat am Samstag, 18. Februar 2017, ab 19.00 Uhr live ausdem Berlinale Palast am Potsdamer Platz. Im Anschluss spricht RainerMaria Jilg in exklusiven Interviews mit den Gewinnern und diskutiertmit Filmkritikerin Katja Nicodemus über die ausgezeichneten Filme.Das 3sat-Team vor Ort fängt die Stimmung des Gala-Abends ein.Filme mit ZDF-Beteiligung auf der Berlinale 2017Im Wettbewerb: "Jagdstrecke" (Pokot/Spoor), Redaktion: Simon Ofenloch(ZDF/ARTE); "Eine phantastische Frau" (Una mujer fantastica),Redaktion: Alexander Bohr (ZDF/ARTE); "Mr. Long", Redaktion: HolgerStern (ZDF/ARTE); "Die andere Seite der Hoffnung" (Toivon TuollaPuolen), Redaktion: Meinolf Zurhorst (ZDF/ARTE)Weitere ZDF-Filme auf der Berlinale:Berlinale Special Gala: "Es war einmal in Deutschland"Berlinale Special Series: "Below the Surface" (Arbeitstitel); "Dergleiche Himmel"Berlinale Special: "Masaryk" (A prominent Patient)Panorama: "Centaur"; "Die Wunde" (The Wound); "Dream Boat", "Denk ichan Deutschland in der Nacht"Forum: "Meine glückliche Familie" (My happy Family/Chemi bednieriojakh)Perspektive Deutsches Kino: "Die Tochter" (Dark Blue Girl)LOLA at Berlinale: "Kundschafter des Friedens"; "24 Wochen"; "Dieletzte Sau"; "Bibi und Tina - Tohuwabohu total"; "Rudolph Thome -Überall Blumen"; "Cahier africain"Kulinarisches Kino: "Monsieur Mayonnaise"https://presseportal.zdf.de/start/http://berlinale.ZDF.dehttp://instagram.com/ZDFlabSnapchat: ZDFlabhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deErste Fotos sind ab Freitag, 10. 