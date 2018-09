ZDF überträgt ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit (FOTO)

Mainz (ots) -"Nur mit Euch" ist das Motto zum diesjährigen Tag der DeutschenEinheit. Der ökumenische Festgottesdienst aus der Oberpfarr- undDomkirche in Berlin am Mittwoch, 3. Oktober 2018, 10.00 Uhr, greiftdas Motto auf, denn die Geschichte zeigt: Es ist der Zusammenhalt,der Mauern einreißt.Erzbischof Heiner Koch und Bischof Markus Dröge rufen in ihrenAnsprachen zur Solidarität in einer sich verändernden Gesellschaftauf, denn nur im Miteinander könnten die Herausforderungen der Zeitbewältigt werden.Sichtbar und spürbar wird dieser Gedanke im Gottesdienst durch dasMitwirken von Menschen, die im karitativen Bereich der Gesellschaftarbeiten. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom Staats- undDomchor Berlin zusammen mit der Kammersymphonie Berlin und Solistenunter der Leitung von Kai-Uwe Jirka, den Berliner Dombläsern undDomorganist Andreas Sieling.Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst im Internet unterhttp://zdf.fernsehgottesdienst.de undhttps://zdf.de/gesellschaft/gottesdienstehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/gottesdienstPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell