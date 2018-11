ZDF überträgt evangelischen Gottesdienst zur Eröffnung der EKD-Synode (FOTO)

Mainz (ots) -Die Kirche will auch ein Ort für junge Menschen sein, doch vielevon ihnen empfinden sie als nicht mehr zeitgemäß. Das ZDF überträgtam Sonntag, 11. November 2018, 9.30 Uhr, den Gottesdienst zurEröffnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, diesich mit diesem Thema auseinandersetzt. In dem Gottesdienst aus St.Stephan in Würzburg berichten junge Menschen von ihrer Sicht auf dieKirche und den christlichen Glauben. Die Predigt hält der bayerischeLandesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm, der zugleich Vorsitzenderdes Rates der EKD ist. Für die Musik sorgt die Cappella St. Stephanunter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Christian Heidecker.Weitere Informationen zum Jahresthema 2018 und zu diesemGottesdienst unter https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste undhttp://www.zdf.fernsehgottesdienst.dehttp://twitter.com/zdfAnsprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell