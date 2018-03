ZDF überträgt WM-Test Deutschland - Brasilien live aus Berlin (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem 1:1-Unentschieden gegen WM-Mitfavorit Spanien steht amDienstag, 27. März 2018, für die deutsche Fußball-Nationalmannschaftein weiterer Härtetest ins Haus. Die DFB-Auswahl empfängt imausverkauften Berliner Olympiastadion Brasilien. Das ZDF überträgtlive ab 20.15 Uhr. Für Moderation und Analyse stehen KatrinMüller-Hohenstein und ZDF-Experte Sebastian Kehl bereit. Als Gastbegrüßen sie den ehemaligen brasilianischen Fußball-Profi Ze Roberto,der lange Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Das Spiel kommentiertLive-Reporter Béla Réthy.Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen nach demdenkwürdigen 7:1 im WM-Halbfinale 2014. An ein Schützenfest gegen dieSüdamerikaner, die ihre neue Stärke gerade bei dem 3:0-Sieg gegenWM-Gastgeber Russland unter Beweis stellten, ist dieses Malallerdings kaum zu denken.Im Anschluss an die Übertragung aus Berlin stehenZusammenfassungen weiterer Test-Länderspiele auf dem Programm von"ZDF SPORTextra".http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell