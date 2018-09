Mainz (ots) -Am Sonntag, 14. Oktober 2018, wird zum ersten Mal der neueMusikpreis "OPUS KLASSIK" verliehen. Die Gala aus dem KonzerthausBerlin präsentiert Thomas Gottschalk, das ZDF überträgt ab 22.15 Uhr.Ausgezeichnet werden internationale Künstler ebenso wie jungeNachwuchsmusiker: so die Sopranistin Diana Damrau, der Tenor JuanDiego Flórez, der Pianist Benny Andersson ("ABBA") und das Ensemble"4 Times Baroque".Seit Jahren zu den Besten in ihrem Fach werden Diana Damrau undJuan Diego Flórez gezählt. Sie erhalten je einen "OPUS KLASSIK" als"Sängerin des Jahres" beziehungsweise "Sänger des Jahres". In derKategorie "Nachwuchs" werden der virtuose britische Cellist ShekuKanneh-Mason, der im Mai einen Auftritt bei der Hochzeit von PrinzHarry und Meghan Markle hatte, und das deutsche Ensemble "4 TimesBaroque" geehrt. Besonderes Flair verspricht der Auftritt vonEx-"ABBA"-Mitglied und Pianist Benny Andersson, der den neuenMusikpreis für "Klassik ohne Grenzen" bekommt. Das Orchester desAbends ist das renommierte Konzerthausorchester Berlin unter derLeitung von Alondra de la Parra.Stifter des neuen Preises "OPUS KLASSIK" ist der "Verein zurFörderung der Klassischen Musik e.V.". Neben der Würdigung vonKünstlern und Ensembles mit herausragenden Tonträgern beziehungsweiseDVDs/Blu-rays hat er sich zum Ziel gesetzt, Projekte und Initiativender klassischen Musik, speziell aus dem Nachwuchsbereich, zuunterstützen.https://presseportal.zdf.de/pm/opus-klassik-2018/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/opusklassik2018Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell