ZDF überträgt Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2019 (FOTO)

Mainz (ots) - Für den Deutschen Zukunftspreis 2019 sind drei Teams nominiert,deren Forschungs- und Entwicklungsprojekte nicht nur wissenschaftlichherausragend sind, sondern die auch Marktreife erlangt haben. Am Mittwoch, 27.November 2019, 22.15 Uhr, ist die Verleihung des "Deutschen Zukunftspreises 2019- Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation" im ZDF zu sehen. ImLivestream der ZDFmediathek ist die Veranstaltung im Berliner Tempodrom bereitsab 18.00 Uhr zu sehen.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt mit dem Preis Wissenschaftlerinnenund Wissenschaftler für Leistungen, die wirtschaftliches Potenzial entfalten undArbeitsplätze schaffen. Der Preis des Bundespräsidenten für Technik undInnovation wird seit 1997 vergeben und ist mit 250.000 Euro dotiert.Die Jury des Zukunftspreises entscheidet am 27. November 2019 über dendiesjährigen Preisträger. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung inBerlin überreicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am selben Tag ab 18.00Uhr den Deutschen Zukunftspreis 2019 an das Gewinnerteam. ZDF-Moderator DirkSteffens führt durch die Veranstaltung.Die nominierten Arbeiten beschäftigen sich mit folgenden Themen: "CO2 - einRohstoff für nachhaltige Kunststoffe", "Process Mining - Schlüsseltechnologiefür die Zukunft der Arbeit und Wertschöpfung in Unternehmen" sowie"Ultra-Hochfeld-MRT - Präzisionsmedizin zum Wohl der Patienten".Die nominierten Teams:Dr. rer. nat. Christoph Gürtler und Dr. rer. nat. Berit Stange vonder Covestro Deutschland AG aus Leverkusen sowie Prof. Dr. rer. nat.Walter Leitner von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule(RWTH) in Aachen und vom Max-Planck-Institut für ChemischeEnergiekonversion (MPI CEC) in Mülheim an der Ruhr für "CO2 - einRohstoff für nachhaltige Kunststoffe"Alexander Rinke, Martin Klenk und Bastian Nominacher von Celonis SE aus Münchenfür Process Mining - Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Arbeit undWertschöpfung in Unternehmen"Christina Triantafyllou, Ph.D., Siemens Healthineers AG aus Erlangen, Prof. Dr.med. Arnd Dörfler vom Universitätsklinikum Erlangen derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Prof. Dr. sc. techn. MarkE. Ladd vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg für"Ultra-Hochfeld-MRT - Präzisionsmedizin zum Wohl der Patienten".