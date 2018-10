Mainz (ots) -Papst Franziskus spricht Papst Paul VI., den Befreiungstheologenund Erzbischof Oscar Romero sowie die Ordensgründerin Maria KatharinaKasper heilig. Das ZDF überträgt die Heiligsprechungen am Sonntag,14. Oktober 2018, 9.30 Uhr, live aus Rom. Die zirka 165-minütige "ZDFspezial"-Sendung moderieren ZDF-Redakteur und Moderator AndreasKlinner sowie der ZDF-Vatikanexperte und Leiter der ZDF-Redaktion"Kirche und Leben/katholisch" Jürgen Erbacher. Den liturgischenKommentar spricht Pater Max Cappabianca. In der Sendung blickt dasZDF auch auf das Lebenswerk der neuen Heiligen.Papst Paul VI. (1897 bis 1978) gilt als der große "Konzilspapst".Er stieß viele Reformen in der katholischen Kirche an, die beimZweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) beschlossen wordenwaren. Zugleich löste er mit seinem Lehrschreiben "Humanae vitae", indem er die Ablehnung der künstlichen Empfängnisregelung für diekatholische Kirche festschrieb, heftige Debatten aus.Erzbischof Oscar Romero (1917 bis 1980) entwickelte sich im Laufeseines Lebens zu einem der prominentesten Vertreter derBefreiungstheologie in Lateinamerika. Er setzte sich für die Armenund für mehr Gerechtigkeit in seinem Heimatland El Salvador ein. 1980wurde er bei einem Gottesdienst von Militärs erschossen.Schwester Maria Katharina Kasper (1820 bis 1898) stammt ausDernbach im Westerwald. 1845 gründete sie gemeinsam mit weiterenFrauen einen Verein für Kranken- und Altenpflege, der später in einereligiöse Genossenschaft umgewandelt wurde. 1870 erfolgte dieAnerkennung der Gemeinschaft der "Armen Dienstmägde Jesu Christi",auch Dernbacher Schwestern genannt, durch den Vatikan. Heute zähltdie Kongregation weltweit rund 600 Schwestern in 87 Niederlassungen.Außerdem spricht Papst Franziskus im Rahmen des Gottesdienstes denitalienischen Jugendlichen Nunzio Sulprizio (1817 bis 1836), denOrdensgründer Francesco Spinelli (1853 bis 1913), den PriesterVincenzo Romano (1751 bis 1831) und die argentinische OrdensgründerinNazaria Ignatia (1889 bis 1943) heilig.Weitere Informationen zu den Gottesdiensten sind unterhttps://zdf.de/gesellschaft/gottesdienste und unterwww.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell