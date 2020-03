ZDF überträgt Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit / Angela Merkel erhält Buber-Rosenzweig-Medaille (FOTO)

Mainz (ots) - Auf der Eröffnungsfeier zur Woche der Brüderlichkeit werden seit1968 jedes Jahr Persönlichkeiten für ihr Engagement im christlich-jüdischenDialog mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Preisträgerin ist indiesem Jahr Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das ZDF überträgt am Sonntag, 8. März2020, 23.35 Uhr, unter dem Titel "Tu deinen Mund auf für die Anderen" eineZusammenfassung der Feier aus dem Kulturpalast in Dresden.Der Deutsche Koordinierungsrat der 83 Gesellschaften für Christlich-JüdischeZusammenarbeit würdigt mit der Auszeichnung das entschiedene Eintreten AngelaMerkels gegen antisemitische und rassistische Tendenzen in Politik, Gesellschaftund Kultur. Mit großem Einsatz für Versöhnung und Toleranz habe sie dem Dialogder Kulturen und Religionen wichtige Anstöße gegeben und sei Antisemitismus,Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt stets mit Entschlossenheitentgegengetreten.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deSendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/tCr/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4537511OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell