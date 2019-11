ZDF überträgt Box-Nacht live aus Hamburg (FOTO)

Mainz (ots) -Der Box-Sport feiert ein Comeback im ZDF-Programm. In Zusammenarbeit mit der neuaufgestellten Universum Box-Promotion aus Hamburg überträgt "ZDF SPORTextra" amSamstag, 9. November 2019, direkt im Anschluss an das "aktuelle sportstudio" ab0.25 Uhr einen Kampfabend - live aus der "Kuppel" in Hamburg-Bahrenfeld.Im ersten Hauptkampf um den IBO-Intercontinental-Titel trifft derDeutsch-Armenier Artem Harutyunyan im Superleichtgewicht über zehn Runden aufden Russen Islam Dumanov. Der 29-jährige Harutyunyan, Bronzemedaillengewinnervon Rio 2016, war als Amateur Sportsoldat im Olympiastützpunkt Schwerin.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir möchten mit diesem Kampfabend an dieTradition des Profiboxens im ZDF anknüpfen und den Zuschauern authentischesBoxen zeigen. Keine Absprachen, keine Tricks, kein Doping."Den zweiten Hauptkampf des Abends bestreiten der 21-jährige Leon Bauer ausHatzenbühl/Pfalz und der 26 Jahre alte Toni Kraft aus München. Dieser Fight imSupermittelgewicht ist auf acht Runden angelegt. Beide Kämpfer verbuchen fürsich in ihrer bisherigen Box-Karriere jeweils 16 Siege und eine Niederlage. LeonBauer war in dieser Gewichtsklasse 2017 IBF-Juniorenweltmeister.Weitere Kämpfe des Hamburger Box-Events können die Box-Freunde bereits ab 21.30Uhr im Livestream bei zdfsport.de sehen: Antonio Hoffmann trifft im Kampf um denIBO Continental Super Welterweight Title auf Nick Klappert, und Agron Smakicitritt im Schwergewicht gegen den Kasachen Zhan Kossobutskiy an.Die Kämpfe kommentieren Michael Pfeffer (ZDF-Hauptprogramm) und Alexander vonder Groeben (Livestream); Yorck Polus steht für die Moderation bereit.Ein weiterer ZDF-Box-Abend ist für Anfang 2020 geplant.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich am Sonntag, 10. November 2019, ab 10.00 Uhr über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sportZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell