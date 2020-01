ZDF trauert um Regisseur Urs Egger (FOTO)

Mainz (ots) - Das ZDF trauert um Urs Egger. Der Regisseur starb am 18. Januar2020. Das ZDF verdankt ihm zahlreiche erfolgreiche und renommierte Fernsehfilmeund Mehrteiler.ZDF-Fernsehfilm-Chef Frank Zervos: "Urs Egger war eine wichtige Säule unseresFiktion-Programms im ZDF, und er beherrschte souverän die große Bandbreite derGenres von Krimi, über Komödie bis zum Drama. Die Zuschauer liebten seine Filme.Er wird der deutschen und schweizerischen Fiktion-Branche sehr fehlen. Wirfühlen mit seinen Angehörigen."Urs Egger wurde 1953 in Bern geboren, studierte Regie in Los Angeles und warunter anderem Regieassistent bei einem Bond-Film. Er inszenierte für das ZDFunter anderem den ersten Film der Reihe "München Mord", den historischenZweiteiler "Gotthard", das Drama "Brief an mein Leben", den historischenInquisitions-Film "Die Seelen im Feuer", das zeitgenössische Drama "DerBankraub".Urs Egger erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Adolf-Grimme-Preis,die Goldene Romy und den Goldenen Gong.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4497742OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell