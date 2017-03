Mainz (ots) -Das ZDF löst zum 1. April die für 3sat und ARTE zuständigeDirektion Europäische Satellitenprogramme (ESP) auf. Dieredaktionellen und administrativen Aufgaben werden in andereDirektionen des Senders integriert. Bislang getrennteProgrammbereiche für das ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat können damitin gemeinsamen Redaktionen zusammengeführt werden. AuchProduktionsmanagement, Kommunikation, Technik und die Nutzung vonStudiokapazitäten werden integriert. Mit der Fusion werden in denRedaktionen und in der Produktion bis 2025 rund 70 Arbeitsplätzeabgebaut. Außerdem entfällt ein Direktorenposten in derZDF-Geschäftsleitung. Der Umbau betrifft ausschließlich Strukturen imZDF und hat keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit den3sat-Partnern (ARD, ORF, SRG) und auf die Qualität und das Profil von3sat.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Auch in Zeiten von Personalabbauund Einsparungen wollen wir weiter hervorragende Beiträge für das3sat-Programm liefern. Dafür setzen wir unser Personal und dieInfrastruktur im ZDF künftig deutlich effizienter ein. DieIntegration der Direktion ESP ist ein wichtiger Schritt auf dem Wegzu einer schlanken Organisation des ZDF, der gleichzeitig dieProgrammbereiche Kultur und Wissen stärkt."Der bisherige Direktor ESP, Dr. Gottfried Langenstein, der denUmbau seines Bereichs aktiv mitgestaltet hat, scheidet mit Ablaufseiner Amtszeit zum 1. April aus dem ZDF aus. Den Vorsitz der3sat-Geschäftsführung übernimmt Programmdirektor Dr. Norbert Himmler.Bei ihm ist die 3sat-Koordination angebunden, die den Partnersenderim Rahmen der Federführung des ZDF nach innen und außen vertritt. DieLeitung der 3sat-Koordination liegt weiter bei Dinesh Chenchanna. Beiihr ist auch die 3sat-Programmplanung angesiedelt. Die KoordinationARTE unter der Leitung von Wolfgang Bergmann wechselt in dieIntendanz.Alle Kultur- und Wissenschaftssendungen für ZDF und 3sat werden abApril in der Programmdirektion von zwei Hauptredaktionen (HR)produziert. Die HR Geschichte und Wissenschaft unter der Leitung vonProf. Peter Arens umfasst die Redaktionen "nano", "Terra X","Wissen", "Zeitgeschichte", "Naturwissenschaft & Technik" und "Kirche& Leben". Die Hauptredaktion Kultur unter der Leitung von Anne Reidtbesteht aus den Redaktionen "Kultur Berlin", "Kultur / Kulturzeit"und "Musik und Theater". Die Filmredaktion 3sat ist in die HRSpielfilm integriert. Das für die 3sat-Kabarett-Sendungen tätigePersonal wechselt in die HR Show. Die 3sat-Redaktion "Makro" gehörtkünftig in der Chefredaktion zur Redaktion Wirtschaft in derHauptredaktion Wirtschaft, Recht, Service, Soziales und Umwelt (HRWIRSSUM). Die Zuständigkeit für Dokumentationen fällt in denProgrammbereich Info, Gesellschaft und Leben.https://presseportal.zdf.de/pm/integration-esp/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/espPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell