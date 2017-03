Mainz (ots) - Auch in den kommenden Jahren wird das ZDF mitsachlichen Informationen, eigenrecherchierten Inhalten,verständlichen Erklärungen und pluralistisch besetztenMeinungsbeiträgen populistischen Parolen und Fake Newsentgegentreten. Das erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut vor demFernsehrat in Mainz. "Gerade in angeblich 'postfaktischen' Zeiten undangesichts der Herausforderungen von Globalisierung undDigitalisierung muss das ZDF mit unabhängigem Journalismus seinenZuschauern verlässlich und glaubwürdig Halt bieten", sagte derIntendant bei der Vorstellung der neuenSelbstverpflichtungserklärung. Das ZDF werde die Verbindung vonTV-Formaten mit ergänzenden Online-Angeboten sowie Kommunikations-und Interaktionsräumen in sozialen Medien weiter ausbauen und denDialog mit Zuschauern und Nutzern kontinuierlich ausbauen.Um jüngere Zuschauer stärker zu erreichen, werden in derZDF-Senderfamilie auf Zielgruppen zugeschnittene Programme gestärkt.Qualitätsserien werden in ZDFneo neue Akzente setzen. ZDFinfo setztauf eine intensive cross-mediale Vernetzung von TV und Online. Miteinem besonderen Augenmerk auf die ZDF-Mediathek, das gemeinsam mitder ARD veranstaltete non-lineare Programmangebot funk und diekontinuierliche Optimierung der Aktivitäten auf Drittplattformenwerden bewusst neue Ausspielwege und Nutzungsmuster unterstützt.Um den veränderten Informationsbedürfnissen auch einer jüngerenGeneration von Zuschauern und Nutzern gerecht zu werden, werden dieNachrichtenangebote der "heute"-Familie weiterentwickelt: imFernsehen, online und in den sozialen Medien. Im Bereich Wissen,Kultur und Geschichte bleibt "Terra X" das Flaggschiff des ZDF undexperimentiert mit innovativen technischen Produktionsformen.In seinen Fernsehfilmen und Serien bildet das ZDF dieLebenswirklichkeit der Zuschauer ab und reflektiert Themen der Zeit.Insbesondere im Segment der Geschichtsprogramme werden auch 2017/2018markante Schwerpunkte mit fiktionalen Mehrteilern wie "Tannbach II","Ku'damm 59", "Der gleiche Himmel" oder "Himmel und Hölle" anlässlich500 Jahre Reformation realisiert. Geplant ist ebenfalls einZweiteiler über den Mord an Treuhand-Chef Rohwedder. Der Dreiteiler"Bella Germania" erzählt über sechs Jahrzehnte die Geschichte einerdeutsch-italienischen Familie.Mit "Das Pubertier" oder "Zarah" entstehen neue, moderneSerienproduktionen, die der gewachsenen Bedeutung am nationalen undinternationalen Markt entsprechen, und mit der Fortführung von"SCHULD nach Ferdinand von Schirach" oder "Unterleuten" nach demRoman von Juli Zeh stehen neue Literaturverfilmungen auf demProgramm. Einen weiteren Serienschwerpunkt setzt ZDFneo mitNeuentwicklungen im Drama-Genre wie z.B. "Der Sommer meines Lebens".Mit einer verstärkten Beteiligung an internationalen Koproduktionenwird das ZDF dem gewachsenen Publikumsinteresse an internationalenSerien gerecht.Seit 2004 sieht der Rundfunkstaatsvertrag die Abgabe vonSelbstverpflichtungserklärungen für die öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten in einem zweijährigen Turnus vor.Die vollständige Selbstverpflichtungserklärung finden Sie hier:http://ly.zdf.de/bmWUz/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131-7016100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell