ZDF steigert Werbeumsatz

Hamburg (ots) - Das ZDF und seine Vermarktungstochter, das ZDFWerbefernsehen, blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. DerMainzer Sender steuert erneut auf die Marktführerschaft beimTV-Gesamtpublikum zu und steigert gleichzeitig seinen Werbeumsatzdeutlich. ZDF-Vermarktungs-Chef Hans-Joachim Strauch sagt imInterview mit dem Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.newbusiness.de): "2018 wird für das ZDF Werbefernsehen zu einemaußergewöhnlich guten Geschäftsjahr. Netto sind wir im ZeitraumJanuar bis November 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozentgewachsen. Betrachtet man ausschließlich die klassische Werbung, d.h.man rechnet die Einnahmen aus Sponsoring heraus, sind wir imVergleich zum Vorjahr netto um 14 Prozent gewachsen." Strauch fügthinzu: "Unsere Werbeinseln waren im Jahr 2018 ausgebucht."Beim diesjährigen Sport-Highlight, der Fußball-Weltmeisterschaftin Russland, hatte das ZDF Werbefernsehen mehr Erfolg als die frühausgeschiedene deutsche Nationalmannschaft. Strauch erklärt: "Wirsind mit der Vermarktung der Fußball-WM 2018 äußerst zufrieden. Wirkonnten - brutto wie netto - die höchsten Umsätze generieren, die wirin unserer Geschichte je mit der Vermarktung einer Fußball-WMerreicht haben. Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hatuns zwar geschmerzt - und das natürlich nicht nur wirtschaftlich.Aber der Werbemarkt hat zwischenzeitlich gelernt, dass auch diePartien ohne deutsche Beteiligung für die Zuschauer hoch attraktivsind. Insofern war die Buchungssituation auch bei diesen Partienerfreulich gut. Und die Leistungswerte dieser Spiele haben das auchbestätigt."Strauchs Prognose für 2019: "Ich glaube, dass sich dieWerbeindustrie im kommenden Jahr insgesamt verhalten entwickeln wird.Der Brexit mit all seinen Verschiebungen und Konsequenzen sowie diedamit in Verbindung stehenden Auswirkungen werden auch an derdeutschen Werbewirtschaft nicht spurlos vorbeiziehen. Unter diesenUmständen bin ich für das ZDF Werbefernsehen für das kommendeGeschäftsjahr verhalten positiv gestimmt."Das komplette Interview findet sich in der aktuellen 'newbusiness'-Printausgabe 51-52/2018.