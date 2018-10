Mainz (ots) -Iris Berben spielt die Hauptrolle der unauffälligenPolizeiprotokollantin Freya Becker in der neuen Serie "DieProtokollantin". Das ZDF zeigt ab 20. Oktober 2018 samstags um 21.45Uhr fünf sechzigminütige Folgen. Alle Folgen sind bereits 24 Stundenvor Ausstrahlung und danach 180 Tage lang in der ZDFmediathek zusehen.Die abgründige Geschichte hat Regisseurin und Drehbuchautorin NinaGrosse ("Das Wochenende") nach einer Idee des Erfolgsautors FriedrichAni ("Der namenlose Tag") zu einer Serie entwickelt und gemeinsam mitSamira Radsi ("Deutschland 83") inszeniert. Peter Kurth und MoritzBleibtreu spielen die weiteren Hauptrollen. Außerdem dabei: MiselMaticevic, Katharina Schlothauer, Laura de Boer, Johannes Krisch,Timur Isik, Tinka Fürst, Zoe Moore, Jonas Dassler und andere.Freya Becker, Protokollantin beim LKA Berlin, lebt zurückgezogenund unauffällig. Den Verlust ihrer Tochter Marie (Zoe Moore), die elfJahre zuvor spurlos verschwand, hat Freya nie verwunden, zu sehrquält sie die Ungewissheit von Maries Schicksal. Als sie mit einemFall konfrontiert wird, der sie an den ihrer Tochter erinnert, undkurz darauf Maries mutmaßlicher Mörder aus dem Gefängnis entlassenwird, beschließt Freya der Wahrheit auf den Grund zu gehen - kostees, was es wolle. Nicht ahnend, dass ihr neuer Chef Henry Silowski(Peter Kurth) ihr gefährlich nah kommen wird und ihr Bruder Jo(Moritz Bleibtreu) ebenfalls tragisch verstrickt ist.https://presseportal.zdf.de/pm/die-protokollantin/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Pressedesk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131/70-16100, und überhttp://bilderdienst.zdf.de/presse/dieprotokollantinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell