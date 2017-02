ZDF startet crossmedialen #ZDFcheck17 zur Bundestagswahl (FOTO)

Mainz (ots) -Was ist wahr, was falsch, was absichtlich gelogen? ZurBundestagswahl startet das ZDF das crossmediale Faktencheck-Projekt#ZDFcheck17. Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen soll einbereichsübergreifendes Recherche-Team den Wahrheitsgehalt vonMeldungen, die sich über soziale Netzwerke verbreiten, aber auchandere Informationen wie Politikeraussagen unter die Lupe nehmen."Damit sich die Wähler fair entscheiden können, müssen sie wissen,welche Information richtig ist und welche falsch", sagtZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Das Überprüfen von Informationengehört seit jeher zum Kerngeschäft der ZDF-Redaktionen. Ich freuemich, dass wir in diesem Jahr mit dem #ZDFcheck17 an unsereerfolgreichen Faktencheck-Formate vor Wahlen anknüpfen können."Bereits vor der Bundestagswahl 2013 und der Europawahl 2014 hatte dasZDF Faktencheck-Projekte aufgesetzt.Die crossmediale Recherche-Einheit, bestehend aus Redakteurenverschiedener Fachbereiche und mit unterschiedlichen Expertisen, sollden Informationssendungen und den Online- und Social-Media-Angebotendes ZDF zuarbeiten. Das Team soll dort angesiedelt sein, wo sichMeldungen aus klassischen Quellen und sozialen Netzwerken tagtäglichkreuzen: in der ZDF-Nachrichten-Redaktion.Außerdem beteiligt sich das ZDF an dem internationalenFaktencheck-Netzwerk ""First Draft Coalition"", dem Medien wie dpa,die BBC und die "New York Times" angehören, aber auchTechnologie-Unternehmen und andere Organisationen. An derAnti-Fake-News-Initiative von Facebook wird der Sender dagegen nichtmitwirken.http://heute.dehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell