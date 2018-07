"ZDF spezial" zur Hitzewelle und "Lange Nacht der Abkühlung" (FOTO)

Mainz (ots) -Sonne satt - ganz Deutschland schwitzt. Seit Tagen klettern dieTemperaturen auf weit über 30 Grad. Wie gehen die Menschen mit derGluthitze um? Das "ZDF spezial: Heiße Tage, heiße Nächte" blickt amFreitag, 27. Juli 2018, 22.30 Uhr, auf die "Hitzewelle inDeutschland".ZDF-Reporter Gerd Anhalt hat sich in Deutschland umgesehen: ImOstseebad Laboe an der Kieler Förde herrscht Hochbetrieb undHochstimmung. Urlaub in Deutschland bei tropischen Temperaturen -wann gibt es das schon? Doch dieser Sommer hat auch seineSchattenseiten: In Hessens größter Stadt Frankfurt stöhnen dieMenschen über die Gluthitze - Schattenplätze sind Mangelware. Und inNiedersachsen fürchten die Bauern nicht nur um ihre Ernte, sondernauch um die Tiere.Das ZDF-Programm hilft gegen die Hitze - mit einer "Langen Nachtder Abkühlung". Zunächst ist am Freitag, 27. Juli 2018, 0.10 Uhr, die"Terra X"-Folge "Deutschland von oben - ein Wintermärchen" zu sehen,dann schließt sich um 1.05 Uhr Gert Anhalts Reportage "Let it snow -Kalt erwischt auf drei Kontinenten" an, bevor um 1.50 Uhr "Terra X"mit dem "Abenteuer Polarkreis" weitere Abkühlung verschafft.https://zdf.de/nachrichten/wetterhttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell