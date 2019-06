"ZDF spezial" live von Gedenkveranstaltung zu "75 Jahre D-Day" (FOTO)

Mainz (ots) -Zum 75. Jahrestag der Landung alliierter Truppen in der Normandiefinden in Großbritannien und Frankreich zahlreicheGedenkveranstaltungen statt. Ein "ZDF spezial" live aus Portsmouthberichtet am Mittwoch, 5. Juni 2019, 12.10 Uhr, von derinternationalen Zeremonie, zu der unter anderen die britischeKönigsfamilie, US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin AngelaMerkel, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und KanadasPremierminister Justin Trudeau erwartet werden. Von Portsmouth aushatte sich vor 75 Jahren ein Großteil der Landungsstreitkräfte aufden Weg über den Ärmelkanal Richtung Normandie gemacht.ZDF-"heute - in Europa"-Moderator Andreas Klinner führt durch die110-minütige Live-Sendung aus Portsmouth. Das "ZDF spezial" bietetneben der Live-Berichterstattung Beiträge, die die historischenHintergründe beleuchten. Als Studiogast gibt Sönke Neitzel, Professorfür Militärgeschichte an der Uni Potsdam, Einblicke in die Abläufedes D-Days vor 75 Jahren, an dem die lange geplante Eröffnung einerWestfront der Anti-Hitler-Koalition umgesetzt wurde.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deSendungsseite: https://ly.zdf.de/qf3/https://heute.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell