"ZDF spezial - Was nun, Frau von der Leyen?" / Fragen an die Präsidentin der EU-Kommission zur Corona-Krise von Peter Frey und Bettina Schausten (FOTO)

Das Corona-Virus verbreitet sich immer weiter, die Zahl der Infizierten steigt nach wie vor weltweit an. In Europa geht jedes Land anders mit den Herausforderungen um.Agiert die Europäische Union in der Corona-Krise zu unentschlossen? Warum ist es bisher nicht gelungen, eine einheitliche europäische Strategie zu entwickeln? Können Corona-Bonds ein Teil der Lösung sein, trotz des vehementen Widerstands zahlreicher EU-Staaten? Diesen und weiteren Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten stellt sich die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Freitag, 3. April 2020, ab 19.20 Uhr in der Sendung "ZDF spezial - Was nun, Frau von der Leyen?".