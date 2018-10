Mainz (ots) -"Die Event-Fiction ist ein Markenzeichen des ZDF fürherausragendes zeitgeschichtliches und historisches Erzählen." Dasbetonte Intendant Dr. Thomas Bellut am 5. Oktober 2018 vor demZDF-Fernsehrat in Mainz. Bellut: "Mit unseren Hochglanz-Serien undMehrteilern setzen wir qualitative Maßstäbe und stoßengesellschaftliche Debatten an. Die Bandbreite reicht vonzeitgeschichtlichen Stoffen wie 'Tannbach' oder 'Kudamm 59', bis hinzu 'Bad Banks', das vor dem Hintergrund der Bankenkrise spielt."In einer zunehmend individualisierten Gesellschaft müsse das ZDFalle Generationen erreichen. Außergewöhnliche fiktionale Erzählformenseien dafür ein gutes Mittel. Zugleich werde die ZDFmediathekgestärkt und weiterentwickelt. Damit stelle sich der Sender, soBellut, auch der Herausforderung durch die globalenStreaming-Dienste. Mit einer verlässlichen Qualität und Frequenzherausragender Event-Fiction könne man zudem kreative Produzenten,Autoren und Regisseure an den Sender binden. In Verbindung mit einergezielten Nachwuchsarbeit, wie sie beispielhaft die Redaktion "Daskleine Fernsehspiel" leiste, stärke das die Wettbewerbsfähigkeit desZDF, erklärte der Intendant.In der Tradition erfolgreicher Serien und Mehrteiler wie "UnsereMütter, unsere Väter", "Ku'damm 56" oder zuletzt "Bad Banks" zeigtdas ZDF in den kommenden Monaten u.a. die Produktion "Parfum" fürZDFneo sowie "Die Protokollantin" mit Iris Berben und MoritzBleibtreu. Darüber hinaus ist ein dreiteiliges Familienepos(Arbeitstitel: "Bella Germania") geplant, das einen Bogen von derNachkriegszeit bis in die Gegenwart spannt. Unter der Regie von MattiGeschonnek wird der Gesellschaftsroman "Unterleuten" von Juli Zeh fürdas ZDF verfilmt. Die Serie "Eine Frau am Bauhaus" spielt in derWeimarer Zeit des Bauhauses und erzählt anhand von wahren Figuren undBegebenheiten von den kunst- und kulturhistorischen Erschütterungenjener Zeit. Ein ganz anderer historischer Umbruch ist Thema desDreiteilers "The Wall". Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls entsteht einWirtschafts- und Politikdrama über drei Schwestern in der Wendezeit.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 5. Oktober, ab 15.00 Uhr erhältlich überZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell