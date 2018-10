Mainz (ots) -Das "ZDF-Morgenmagazin" verlässt erneut das Studio und kommt indieser Woche nach Bottrop, um das direkte Gespräch mit den Bürgernvor Ort zu suchen. Bei "Moma vor Ort" geht es am Mittwoch, 10.Oktober 2018, von 6.00 bis 9.00 Uhr im ZDF um das Thema"Strukturwandel und drohendes Armutsrisiko". Moderator Mitri Sirinberichtet in jeder halben Stunde live vom Ernst-Wilczok-Platz vor demRathaus in Bottrop.Das Ruhrgebiet gilt nach den Zechenschließungen als ArmenhausDeutschlands -die Gefahr der Kinderarmut ist dort groß. Bottrop gehtmit den Herausforderungen des Strukturwandels konstruktiv um und willüber Quartiersentwicklung und Bildungsprojekte die Zukunft sogestalten, dass die Stadt lebenswert bleibt. Moderator Mitri Sirinbegrüßt vor Ort engagierte Bottroper, die aus unterschiedlichenPerspektiven berichten, wie sie dem Strukturwandel und dem drohendemArmutsrisiko begegnen. Als Gäste stellen sich neben anderen derMinisterpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sowieBottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler der Diskussion live vorOrt. Reportagen über die Licht- und Schattenseiten Bottrops ergänzendas Angebot.Mit "Moma vor Ort" geht das "ZDF-Morgenmagazin" an Brennpunkte inDeutschland, greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen, undkommt mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch. AmVorabend, am Dienstag, 9. Oktober 2018, 18.30 bis 19.30 Uhr, geben inBottrop ZDF-Chefredakteur Peter Frey, "Moma"-Moderator Mitri Sirin,die Leiterin des ZDF-Landesstudios in Nordrhein-Westfalen, DortheFerber, sowie Winand Wernicke, stellvertretender Leiter der RedaktionTagesmagazine Berlin, Einblick in die Berichterstattung des"ZDF-Morgenmagazins" und des ZDF insgesamt. Sie stellen sich denFragen und der Kritik der Bottroper und laden zur offenen Diskussionein. Veranstaltungsort ist die Kulturkirche "Heilig Kreuz". DerBürgerdialog wird live übertragen aufhttps://facebook.com/morgenmagazin und auf https://heute.de. Darüberhinaus sind alle Inhalte rund um die Berichterstattung auf Twitterund Facebook unter dem Hashtag #ZDFmomavorOrt zu finden.Die nächste ZDF-Sendung aus Bottrop kündigt sich bereits an. AmDonnerstag, 1. November 2018, 9.05 Uhr, heißt es bei "Volle Kanne" imZDF: "Schicht im Schacht - zum Ende des Steinkohlebergbaus".Moderator Ingo Nommsen präsentiert die Sendung aus der Zeche ProsperHaniel in Bottrop. Bevor auch dort "Schicht im Schacht" ist,beschäftigt sich "Volle Kanne" vor Ort am Schacht 10 mit derBedeutung des Steinkohleausstiegs.https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell