ZDF schließt Koproduktions-Allianz mit France Télévisions und RAI (FOTO)

Mainz (ots) -Die öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalter aus Frankreich,Italien und Deutschland planen eine engere Zusammenarbeit bei dereuropäischen Serienproduktion. In der Initiative "European Alliance"wollen France Télévisions, RAI und ZDF zukünftig verstärkt fiktionaleSerien gemeinsam realisieren. Damit soll den derzeitigenMarktveränderungen und Nutzer-bedürfnissen Rechnung getragen und eineStärkung des kulturellen Selbstbewusstseins in der europäischenSerienproduktion erreicht werden.Das ZDF wird neben deutschen Produktionen verstärkt europäischeSerien realisieren und den Anteil fiktionaler Lizenzprogrammeperspektivisch weiter reduzieren. "Ich bin davon überzeugt, dass dieEuropäer selbst am besten europäische Geschichten und Geschichteerzählen können. Das stärkt auch unsere gemeinsame kulturelleIdentität", erläutert ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut die Initiativeder öffentlich-rechtlichen TV-Sender. "Zusammen haben wir dieMöglichkeit, trotz Sparbemühungen international vergleichbare Budgetsfür Hochglanz-Serien bereitzustellen."Die geplante Allianz wurde am Donnerstag, 3. Mai 2018, auf demeuropäischen Serienfestival "Series Mania" in Lille (Frankreich) vonFrance Télévisions, RAI und ZDF vorgestellt und soll als verbindlicheKooperationsplattform etabliert werden. Zu den ersten Projekten derInitiative gehört die Agentenserie "Mirage".Die Zusammenarbeit basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeitzwischen den Sendern. Jeder Partner bringt Projektvorschläge ein undsetzt diese federführend für die Allianz um. Der Umfang derKooperation wird durch die Anzahl der verfügbaren, qualitativhochwertigen Stoffe bestimmt, die für ein europäisches Publikuminteressant sind. Die kontinuierliche Zu-sammenarbeit in der"European Alliance" soll die bestehenden Prozesse bei internationalenKoproduktionen beschleunigen, redaktionelle und produktionellePerspektiven synchronisie-ren und eine breite Aufmerksamkeit überLändergrenzen hinweg generieren.
http://twitter.com/ZDFpresse