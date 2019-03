Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Vor dem ZDF-Fernsehrat in Mainz hat Intendant Dr. Thomas Bellutdie Idee einer Vernetzung von Mediatheken-Inhalten erläutert. Bellut:"Eine intelligente Vernetzung von attraktiven Inhalten ist diezeitgemäße und umsetzbare Antwort auf das Nutzungsverhalten im Netz.Es geht nicht darum, aufwendige Mediatheken zu bauen, sondern dieNutzer bei der Suche nach Inhalten bestmöglich zu unterstützen."Mit Hinweis auf das neue Kulturangebot in der ZDFmediathekerklärte der ZDF-Intendant, das ZDF sei grundsätzlich offen fürPartnerschaften mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auchmit anderen nichtkommerziellen Einrichtungen, die interessanteInhalte anbieten. Bellut: "Inhaltlich sind partnerschaftlicheKooperationen mit Dritten denkbar, etwa mit Museen, Stiftungen,Bildungseinrichtungen. Unter den Sendern kann es zu ausgewähltenGenres Link-Vernetzungen geben."Ein wichtiger Aspekt sei die Machbarkeit. "Es ist eben keineigenes, neu zu schaffendes Angebot, sondern eine enge Verknüpfungdes Vorhandenen. Das spart viel Geld, ist zukunftsoffen und wärerelativ zügig machbar, wenn sich alle aufeinander zubewegen", sagteder ZDF-Intendant.Schließlich folge die Idee der Vernetzung auch den Vorgaben desneuen Telemedien-Staatsvertrages. Dort finde sich der Appell an dieöffentlich-rechtlichen Sender, diejenigen Telemedien, die ausjournalistisch-redaktionellen Gründen dafür geeignet sind,miteinander zu vernetzen.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell