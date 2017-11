"ZDF.reportage" über Trumps deutschstämmige Wähler in Texas (FOTO)

Mainz (ots) -Im "deutschen" Süd-Texas wurde US-Präsident Trump vor gut einemJahr mit überwiegender Mehrheit gewählt. Die "ZDF.reportage" besuchtam Sonntag, 19. November 2017, 18.00 Uhr, Trumps deutschstämmigeWähler im Süden von Texas. In "Trachten, Tradition und Trump -Deutsche Auswanderer in den USA" fragt Autor Albert Knechtel, obdiese heute noch mit ihrer Präsidenten-Wahl zufrieden sind und wiesie aus der Ferne auf die alte Heimat Deutschland schauen.Auch die Vorfahren von Präsident Trump kommen bekanntlich ausDeutschland. In der 2015 durchgeführten American Community Surveygaben über 45 Millionen US-Bürger "German" als ihre Hauptabstammungan. Damit sind die Deutschamerikaner die größte ethnischeBevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten. Noch verblüffenderist, dass offenbar eine weitaus größere Zahl von US-Bürgern alsbisher angenommen tatsächlich noch Deutsch spricht - zum Beispiel inTexas. In den von deutschen Auswanderern gegründeten Orten NewBraunfels oder Fredericksburg, auch "Fritztown" genannt, steht die"Vereinskirche" am "Marktplatz", das Restaurant "Lindenbaum" istgleich gegenüber dem "Biergarten".Mitten in dem vielleicht amerikanischsten US-Bundesstaat gibt mansich deutscher als mancher Deutsche. "Texanische Gastfreundschaft,deutsche Kultur", so lautet auch das Motto des alljährlich in NewBraunfels stattfindenden Oktober-Wurstfestes. Immer mit dabei ist dieFamilie Dirks, die erst vor zwölf Jahren aus Elmshorn dorthinausgewandert ist und im Ort die deutsche Kneipe "Das Friesenhaus"betreibt. Dort gibt es das Bier noch nach dem deutschenReinheitsgebot, und es wird noch "dutch gesnackt", also deutschgesprochen, in einem ganz eigenen deutsch-texanischem Dialekt.https://presseportal.zdf.de/pm/mensch-trump/http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/trumpPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell