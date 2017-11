"ZDF.reportage" über Fahnder im Einsatz gegen Schleuser (FOTO)

Mainz (ots) -Die Angst vor Terroranschlägen, Flüchtlingsströmen undKriminalität hat bei vielen Deutschen das Thema Sicherheit in denFokus gerückt. Die "ZDF.reportage" blickt am Sonntag, 5. November2017, 18.00 Uhr, auf die Arbeit deutscher Fahnder und deren "Jagdnach Schleusern und Schmugglern". Der gezielte Einsatz von Fahndernan den Grenzen und auf den Autobahnen steht im Mittelpunkt des Filmsvon Marc Mühldorfer und Natalie Hermann.Die deutsch-österreichische Grenze und das Gebiet zwischen Münchenund Salzburg gelten als Einwanderroute für Flüchtlinge, die mit Hilfevon Schleusern illegal ins Land kommen. Dort durchsucht dieBundespolizei Güterzüge nach blinden Passagieren und kontrolliertverschärft Fahrzeuge an festen Grenzstationen. Auch an derbayerisch-tschechischen Grenze gehen Zivilfahnder gezielt gegenSchmuggler und Schleuser vor. Im Rahmen der bayerischenSchleierfahndung führen die Beamten verdachtsunabhängige Kontrollendurch. Meistens entdecken die Polizisten Drogen, aber auch Schmugglervon Waffen oder Fahrzeugen gehen den Fahndern ins Netz.Doch nicht nur an den Grenzen kämpfen die Fahnder gegen dieKriminalität. Auch auf der A2 in Niedersachsen kontrollierenZivilfahnder regelmäßig Fahrzeuge nach illegalen Flüchtlingen undmachen Jagd auf Autodiebe, Waffenschieber, Drogenschmuggler undkriminelle Banden. Die "ZDF.reportage: Im Visier der Fahnder - DieJagd nach Schleusern und Schmugglern" dokumentiert, mit welchenMitteln die Beamten für die Sicherheit im Einsatz sind.http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell