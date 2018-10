"ZDF.reportage" über Bau des ersten "grünen" Kreuzfahrtschiffes (FOTO)

Mainz (ots) -Die Kreuzfahrtbranche boomt - allein in diesem Jahr werden 16 neueHochseekreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt, darunter erstmals eines,das nur mit verflüssigtem Erdgas betankt wird. Die "ZDF.reportage"begleitet am Sonntag, 21. Oktober 2018, 18.00 Uhr, in "DieSchiffsbauer - Vom Stahlklotz zum Luxusliner" den Bau dieses ersten"grünen" Kreuzfahrtschiffes.Im Winter 2018 soll die "AIDAnova", das erste Kreuzfahrtschiff mitreinem Gasantrieb, in Betrieb genommen werden. Es soll zu 100 Prozentmit Liquefied Natural Gas (LNG) fahren - und damit deutlichumweltfreundlicher sein als die herkömmlichen Kreuzfahrtschiffe.Gebaut wird der Ozeanriese auf der Meyer-Werft in Papenburg. Bei der"AIDAnova" soll nicht nur der Antrieb umweltschonend sein - auch beider Ausstattung der Kabinen, der Besucherdecks und derFreizeitanlagen will man in Sachen Umweltschutz zukunftsweisend sein.Die "ZDF.reportage" ist während der Bauphase auf der Werft dabeiund zeigt, welche Herausforderungen die Ingenieure und Schiffsbauerbewältigen müssen.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell