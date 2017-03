"ZDF.reportage" nimmt die Nordafrikaner-Szene in den Blick (FOTO)

Mainz (ots) -Werden junge Männer aus Nordafrika in Deutschland besondersschnell zu Tätern? Wie gehen Polizei und Ausländerbehörde mit dieserviel diskutierten Frage um? Die "ZDF.reportage: Diebstahl, Drogen undGewalt" fragt am Sonntag, 19. März 2017, 18.00 Uhr: "Wie gefährlichist die Nordafrikaner-Szene in Deutschland?"Wenn ein Zuwanderer innerhalb eines Jahres mehr als fünfStraftaten verübt, wird er im Polizeideutsch zumMehrfach-Intensivtäter (MITA). Laut sächsischer Kriminalstatistikmachen in diesem Bundesland die so genannten MITAs ein Prozent allerZuwanderer aus, haben aber im vergangenen Jahr 36 Prozent allerStraftaten begangen. Ein Großteil der Täter kommt aus Tunesien,Algerien, Libyen und Marokko, viele von ihnen leben seit Jahrenillegal in Deutschland. So wie Sala (33) aus Algerien, der mit demVerkauf von Crystal Meth und Diebstählen sein Leben finanziert - unddas seit fast zehn Jahren. Inzwischen saß er mehrfach im Gefängnis.Der Tunesier Hamid (22) wollte in Deutschland legal Geld verdienenund riskierte dafür sein Leben bei einer Mittelmeerüberquerung mitdem Schlauchboot. Einen Job findet er seit fünf Jahren nicht. Und sosieht auch er im Drogenverkauf für sich die beste Lösung. Vor derPolizei hat Hamid keine Angst: "Die sind hier so lieb und geben einemimmer wieder eine Chance. Ganz anders als in Tunesien."Sein Landsmann Ramzi (32) ist seit sieben Jahren in Deutschlandund hat jetzt aufgrund seiner kriminellen Karriere denAbschiebebescheid erhalten: Er soll Deutschland binnen einer Wocheverlassen. Er findet das ungerechtfertigt, dealt allerdings seitJahren mit Drogen und verlässt nur mit Sicherheitsweste und Messerdas Haus. Um einer Verhaftung zu entgehen, versteckt er sich beiFreunden.http://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell