ZDF.reportage: Dauerbaustelle Handwerk - Fachleute dringend gesucht (FOTO)

Mainz (ots) -Ob Elektriker, Maler oder Dachdecker - wer einen Handwerkerbraucht, muss sich in Geduld üben. Kunden werden wochen- undmonatelang vertröstet, weil die Betriebe keine Fachleute finden. Die"ZDF.reportage: Dauerbaustelle Handwerk - Fachleute dringend gesucht"schildert am Sonntag, 15. September 2019, 18.00 Uhr im ZDF, dieSituation am Beispiel von vier Handwerksbetrieben. Der Film von DavidGern ist ab Freitag, 13. September 2019, 8.00 Uhr, in derZDFmediathek verfügbar.Dachdecker-Meisterin Caroline P. hat nur noch einen Mitarbeiter,aber einen Großauftrag, an dem eigentlich vier Leute arbeitenmüssten. Was die Dachdecker-Meisterin erlebt, machtHandwerksbetrieben deutschlandweit zu schaffen: Nach der Statistikder Bundesagentur für Arbeit gab es Ende 2017 im Handwerk 150.000gemeldete offene Stellen. Experten gehen sogar von bis zu 250.000fehlenden Fachkräften im Handwerk aus. Darunter leiden alle: dieBetriebe, die überlastet sind und nicht mehr wachsen können, und dieKunden, die häufig bis zu elf Wochen warten müssen, bis es auf ihrenBaustellen weitergeht.Karosseriebauer Sitgi Özdemir hat vor 22 Jahren seinen eigenenHandwerksbetrieb gegründet. Mit zwei Gesellen "schrubbt" er derzeitseine Aufträge ab - und ist bei der Arbeitsüberlastung froh,wenigstens noch einen afghanischen Azubi zu haben. Doch das löst nochnicht die Probleme des Unternehmens: Özdemir macht sich Sorgen umseine Nachfolge. Etwa ein Fünftel aller deutschen Handwerksbetriebe,zirka 200.000 Unternehmen, steht in den nächsten Jahren vor derÜbergabe. Für viele dieser Betriebe gibt es niemanden, der dasUnternehmen fortführen kann.Früher übernahmen im Handwerk meist die Kinder den Betrieb derEltern. So war es auch bei Schmied Raymund K. aus Teltow geplant.Doch ein Unfall seines Sohnes machte diese Pläne zunichte. Heute istder 76-jährige Raymund K. meist allein in seiner Werkstatt underledigt die Arbeiten, die er sich noch zutraut. Einen Nachfolgerkonnte er bisher nicht finden - und fürchtet, dass mit ihm wohl auchdas Schmiedehandwerk in der Region sterben wird.