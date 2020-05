"ZDF.reportage" mit Abschleppdiensten unterwegs (FOTO)

Mainz (ots) - In den aktuellen Corona-Krisenzeiten muss der Güterverkehr weiter rollen. Auch wenn es krisenbedingt auf Deutschlands Straßen zuletzt etwas ruhiger zuging, Pannen und Unfälle haben Lkw auch in diesen Zeiten - und oft müssen dann spezielle Bergungsdienste zum Einsatz kommen. Die "ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 10. Mai 2020, 18.00 Uhr im ZDF, den Berufsalltag der Männer vom Abschleppdienst Potsdam Nord. Janis Schönfelds Film über "Die Abschlepper - Pannen, Wracks und Brummi-Bergung" ist ab Freitag, 8. Mai 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Die Männer vom Abschleppdienst Potsdam Nord rücken bei Bedarf rund um die Uhr aus und bergen, schleppen und transportieren Lkw, Busse und falsch parkende Pkw von der Straße, von Grundstücken und von Autobahnen. Ihr Revier: die Stadtgebiete Potsdam und Berlin sowie sämtliche umliegende Autobahnen.Zu den nervenaufreibendsten Einsätzen gehört die Räumung von Unfall-Trucks auf Autobahnen, die häufig die Fahrspuren stundenlang blockieren und zu langen Staus und Wartezeiten führen. Die Abschleppteams müssen sich dann einen Weg durch die Rettungsgasse bahnen, um die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen. Die Bergung kann je nach Ausmaß viel Zeit in Anspruch nehmen und bedeutet für die Männer harte Arbeit.Die "ZDF.reportage" beleuchtet auch, inwiefern das Geschehen auf deutschen Straßen die Arbeit der Abschlepper mitbestimmt. So sagt einer der Pannenhelfer: "Die Fahrweisen werden rücksichtsloser, und der Druck für die Lkw-Fahrer nimmt zu."Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportage/die-abschlepper-132.htmlhttps://reportage.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4590424OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell