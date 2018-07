Mainz (ots) -Das ZDF setzt sein Engagement für besondere Kulturschätze inDeutschland fort. Drei neue Fern-sehspots weisen in den kommendenWochen auf herausragende Bauten hin: Das Bauhaus, das Museum InselHombroich und die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Diese Orte habenneben der großen Bedeutung für die jeweiligen Bundesländer auchinternationale Strahlkraft, ganz besonders im "EuropäischenKulturerbejahr" 2018.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Diese Bauwerke und Landschaftenlocken Millionen an und ha-ben uns beeinflusst: Mit neuenFernsehspots stellt das ZDF Kulturschätze in Deutschland vor. Zurbesten Sendezeit zeigen wir den kulturellen Reichtum derBundesländer."Die Reihe beginnt mit einem Spot über die Herzogin Anna AmaliaBibliothek in Weimar am Sonntag, 22. Juli 2018, unmittelbar vor der"heute"-Sendung um 19.00 Uhr. Nach der Brandkatastrophe im Jahr 2004wurde der Zentralbau der deutschen Klassik saniert, und es erstandzugleich ein ein-drucksvoller neuer Bibliotheksbau. Am Sonntag, 29.Juli 2018, folgt der Spot über das Museum Insel Hombroich. DasGesamtkunstwerk aus moderner Architektur und urtümlicher Natur istein echter Geheimtipp in der Nähe von Neuss. Am Sonntag, 5. August2018, wird schließlich der Kulturspot zum Bauhaus in Dessau erstmalspräsentiert. In den lichtdurchfluteten Gebäuden mit vorgehängterGlasfassade schrieb das Bauhaus Architektur- und Designgeschichte undsteht heute auf der Liste des UNESCO-Welterbes.Pro Jahr sind künftig etwa fünf Spots geplant, die alternierend amSonntagabend vor der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr ausgestrahltwerden. Zudem werden die jeweiligen Orte online unterhttps://zdf.de/kultur ausführlich dargestellt. Bereits auf Sendungsind die Spots zur Museumsinsel in Berlin, zu den StaatlichenKunstsammlungen in Dresden und zum Wiederaufbau der Garnisonkirche inPotsdam. Mit den Kulturspots knüpft das ZDF an sein langjährigesEngagement für die Rettung, Bewahrung und Rekonstruktion vonBaudenkmalen an. Das ZDF hat den Wiederaufbau der DresdnerFrauenkirche und die Rettung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek inWeimar begleitet und verfolgt bis heute die Sanierung und denWiederaufbau der Berliner Museumsinsel und des Humboldt-Forums sowiedie Bauvorhaben an den Kaiserdomen zu Mainz, Speyer und Worms.https://zdf.de/kulturhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell