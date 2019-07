ZDF präsentiert neue Kulturspots über Kulturschätze in Deutschland / UNESCO-Welterbe Völklinger Hütte und Arp Museum Bahnhof Rolandseck (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF setzt sein Engagement für besondere Kulturorte inDeutschland mit einer neuen Reihe von Fernsehspots fort. Den Anfangmacht am Sonntag, 21. Juli 2019, unmittelbar vor der "heute"-Sendungum 19.00 Uhr, das Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Rheinland-Pfalz -ein weißer Kul-turtempel hoch über dem Rhein mit aufregendenKunstwerken der Moderne. Am Sonntag, 28. Juli 2019, folgt ein zweiterKulturspot über die Völklinger Hütte im Saarland, UNESCO-Welterbe undIndustriegigant. ZDF-Kulturchefin Anne Reidt: "Die neuen Kulturspotssind anregend und aufregend zugleich. Anregend, weil sie dazuverführen wollen, faszinierende Orte in Deutschland zu entdecken,aufregend, weil sie von großen Kulturleistungen erzählen. Das ZDFgeht zur besten Sendezeit auf die Suche nach den großen Highlightsunserer Bundesländer".Hans Arp und seine Frau Sophie Taeuber-Arp, die Miterfinder desDadaismus, haben zusammen mit anderen herausragenden Künstlern derModerne im Arp Museum in Remagen Platz gefunden in einem Ensemble,das einen ehemaligen historischen Bahnhof umfasst sowie einenstrahlend weißen Neubau des Architekten Richard Meier. Das ehemaligeEisenwerk Völklinger Hütte ist ein welt-berühmtes Industriedenkmaldes 19. und 20. Jahrhunderts und ein historisches Wahrzeichen derIngenieurbaukunst.In diesem Jahr sind weitere Spots geplant. So wird das ZDF dasStaatliche Museum Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern präsentieren,die Kunsthalle im baden-württembergischen Mannheim, den KünstlerortWorpswede in Niedersachsen, das Schloss Gottorf in Schleswig-Holsteinund das berühmte Übersee-Museum in Bremen. Bereits auf Sendung sindSpots zur Museumsinsel in Berlin, zu den Staatlichen Kunstsammlungenin Dresden, dem Bauhaus und der Anna Amalia Bibliothek. Alle Ortewerden online auf dem digitalen Kulturangebot ZDFkultur(https://zdfkultur.de) ausführlich vorgestellt.Mit den Kulturspots knüpft das ZDF an sein langjähriges Engagementfür die Rettung, Bewahrung und Rekonstruktion von Baudenkmalen an.Das ZDF hat den Wiederaufbau der Dresdner Frauen-kirche und dieRettung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar begleitet undverfolgt bis heute die Sanierung und den Wiederaufbau der BerlinerMuseumsinsel und des Humboldt-Forums sowie die Bauvorhaben an denKaiserdomen zu Mainz, Speyer und Worms.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell