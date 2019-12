Mainz (ots) - Es ist die renommierteste Auszeichnung im deutschen Sport: AmSonntag, 15. Dezember 2019, wird bereits zum 73. Mal der Titel "Sportler desJahres" verliehen. Das ZDF überträgt traditionell die Bekanntgabe der Gewinnerund die feierliche Preisübergabe in Anwesenheit zahlreicher prominenter Gästeaus der Welt des Sports. Die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cernebegrüßen die ZDF-Zuschauer um 22.15 Uhr aus dem Kurhaus in Baden-Baden undblicken auf das ereignisreiche Sportjahr 2019 zurück. Die Ankunft der Sportstarsund prominenten Gäste auf dem Roten Teppich vor dem Kurhaus in Baden-Badenkönnen Interessierte bereits ab 17.30 Uhr im ZDF-Livestream aufhttps://zdfsport.de verfolgen.Mit dem Preis werden alljährlich die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaftdes Jahres geehrt. Die Preisträger werden von Fachjournalisten gewählt, die auseiner Vielzahl von Einzelsportlern und Mannschaften entscheiden müssen.Wer folgt auf die Vorjahressieger Angelique Kerber, Patrick Lange und diedeutsche Eishockey-Nationalmannschaft? Bei den Damen stehen zahlreicheKandidatinnen zur Wahl, die sich mit herausragenden Leistungen empfohlen haben.Angefangen mit den Leichtathletinnen Malaika Mihambo (WM-Gold Weitsprung) undGesa Felicitas Krause (WM-Bronze 3000m Hindernis) über Triathlon-Hawaii-SiegerinAnne Haug bis zur Biathlon-Weltmeisterin Denise Herrmann, die auch als"Sportlerin des Jahres" in die Fußstapfen der zurückgetretenen Laura Dahlmeiertreten möchte. Aber auch der dominierenden Rodlerin der letzten Jahre, NatalieGeisenberger, und Skeleton-Weltmeisterin Tina Hermann darf man Chancen einräumen- genauso wie Dressur-Königin Isabell Werth, die es mittlerweile auf 20 EM-Titelgebracht hat.Bei den Männern gab es selten so viele Anwärter wie 2019: Triathlet Jan Frodenokrönte sein Sportjahr mit dem dritten Erfolg beim Ironman auf Hawaii und könntenach 2015 erneut "Sportler des Jahres" werden. Aber er hat starke Konkurrenz:Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul, der Sensationssieger von Katar,Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock mit Titeln im Freiwasser und im Beckensowie Skispringer Markus Eisenbichler mit WM-Gold auf der Großschanze, im Mixedund in der Mannschaft sind da in erster Linie zu nennen.In der Kategorie "Mannschaft des Jahres" stehen erneut die erfolgreichen Rudererdes Deutschland-Achters im Blickpunkt; gute Karten haben aber auch dieSkispringer und die Dressur-Equipe mit ihren WM- und EM-Erfolgen.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos der Gala stehen am Montag, 16. Dezember 2019, ab 10.00 Uhr bereit:https://presseportal.zdf.de/presse/sportlerdesjahresSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4466163OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell