Mainz (ots) -Das Sportjahr 2018 findet mit der Wahl der "Sportler des Jahres"seinen festlichen Abschluss. Das ZDF überträgt die 72.Preisverleihung am Sonntag, 16. Dezember 2018, ab 22.00 Uhr aus demKurhaus von Baden-Baden. Die ZDF-Moderatoren Katrin Müller-Hohensteinund Rudi Cerne blicken auf ein spannendes Sportjahr zurück, das nichtnur von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang oder derFußball-Weltmeisterschaft in Russland dominiert wurde, sondernzahlreiche weitere Höhepunkte und bewegende Momente aufweist. Nichtzuletzt die in Berlin und Glasgow ausgetragenen EuropeanChampionships haben eine ganze Reihe von Sportlern und Sportlerinnenverstärkt in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt.Mit dem Preis, der als renommierteste Auszeichnung im deutschenSport gilt, werden alljährlich die Sportlerin, der Sportler und dieMannschaft des Jahres geehrt. Die wahlberechtigten Fachjournalistenmüssen auch in diesem Jahr unter einer Vielzahl von Top-Athleten und-Mannschaften entscheiden - und haben wie immer die Qual der Wahl.Wer wird Nachfolger beziehungsweise Nachfolgerin von KombiniererJohannes Rydzek, der Biathletin Laura Dahlmeier und desBeachvolleyball-Teams Kira Walkenhorst und Laura Ludwig, die 2017 dasRennen machten?Zu den Kandidaten zählen unter anderen die Europameisterinnen vonBerlin Gesa Krause (3000m Hindernis), Malaika Mihambo (Weitsprung)und Christin Hussong (Speer) genauso wie Wimbledon-Siegerin AngeliqueKerber. Oder kann die zweifache Olympiasiegerin Laura Dahlmeiererneut Sportlerin des Jahres werden? Auch ein tragisches Schicksalwie das der nun querschnittsgelähmten Bahnradsportlerin KristinaVogel prägte das vergangene Sportjahr. Im März noch zweifacheTitelträgerin bei den Weltmeisterschaften, Ende Juni dann derfolgenschwere Trainingsunfall in Cottbus. Bei den Männern dürfteTriathlet Patrick Lange zu den heißen Anwärtern zählen. Der Hessehatte mit einer fantastischen Zeit von unter acht Stunden denlegendären Ironman auf Hawaii zum zweiten Mal gewonnen. Aber auch dieOlympiasieger Eric Frenzel (Nordische Kombination) und AndreasWellinger (Skispringen) sowie die Leichtathletik-EuropameisterMateusz Przybylko (Hochsprung), Speerwerfer Thomas Röhler undZehnkämpfer Arthur Abele wären würdige "Sportler des Jahres 2018".Unter den Mannschaften finden sich Kandidaten, die seit Jahren denWeltmaßstab ihres Sports definieren: der Ruder-Achter etwa oder dieNordischen Kombinierer. Zu den Favoriten zählen natürlich auch dieSensations-Silbermedaillengewinner des olympischen Eishockey-Turniersund das Eiskunstlaufpaar Aljona Savchenko/Bruno Massot, dessenDarbietungen bei Olympia und der nachfolgenden WM unerreicht blieben.