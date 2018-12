Mainz (ots) -In der 180-minütigen "Helene Fischer-Show", die das ZDF am erstenWeihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember 2018, um 20.15 Uhrausstrahlt, erwartet die Zuschauer ein abwechslungsreiches Programmaus viel Musik, spektakulärer Artistik, überraschenden Duetten undbesonderen Inszenierungen.Die beliebte Entertainerin Helene Fischer hat jede Menge nationaleund internationale Musikgäste in die Düsseldorfer Messehalleeingeladen, die gemeinsam mit ihr Duette präsentieren und fürzahlreiche Gänsehautmomente sorgen werden.Angekündigt haben sich bereits Hollywood-Star Kiefer Sutherland,"Mr. Despacito" Luis Fonsi, Italiens Superstar Eros Ramazzotti, dieSchlager-Power-Frauen Maite Kelly, Michelle und Kerstin Ott,Schauspieler Florian David Fitz, die Comedians Olaf Schubert undMartin Schneider, Rockstimme Ben Zucker, Magier Farid, Newcomer Eli,Österreichs Durchstarterin Ina Regen, Popstar Luca Hänni,Performance-Künstler "Blondy", Gesangstalent Philias Martinek, dieAkrobaten von Zurcaroh sowie Soulmusiker Stefan Gwildis, dergemeinsam mit dem Gebärdenchor HandsUp auftreten wird. Auf ein ganzbesonderes Duett dürfen sich die Zuschauer mit Paola Felix freuen,die nach langen Jahren musikalischer Abstinenz gemeinsam mit HeleneFischer ihren Hit "Blue Bayou" singen wird.Die "Helene Fischer-Show" ist eine Gemeinschaftsproduktion inKooperation mit dem ORF und SRF und die mittlerweile sechste im ZDF.Die letzte Ausgabe am 25. Dezember 2017 erreichte 6,12 MillionenZuschauer und damit einen Gesamtmarktanteil von 19,7 Prozent.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos aus der Show sind ab 10. Dezember 2018 erhältlich über ZDFPresse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/helenefischerhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell