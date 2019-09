ZDF legt Fernsehrat Änderungskonzept zu Telemedienangeboten vor (FOTO)

Mainz (ots) -ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut hat dem Fernsehrat am Freitag inMainz ein Änderungskonzept zu den Telemedienangeboten des Sendersvorgelegt. Im Kern geht es darum, eigenständigere Inhalte im Netzanzubieten. So sollen künftig in der ZDFmediathek auchBewegtbildinhalte gezeigt werden, die nur einen losen (z. B."Online-First") oder keinen Bezug zur linearen Ausstrahlung einerSendung haben ("Online-Only").Inhalte des ZDF sollen den Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzerentsprechend länger verfügbar bleiben und auch verstärkt überDrittplattformen wie YouTube verbreitet werden. MitOnline-Only-Angeboten können etwa in den Bereichen Kultur oderWissenschaft eigenständige Rubriken entstehen. ZDFheute kann seinInformationsangebot ohne zwingenden Sendungsbezug schneller undbesser präsentieren.Das Onlineangebot sport.zdf.de hatte bereits 2012 zu denOlympischen Spielen exklusive Livestreams angeboten - dieseMöglichkeit könnte künftig bei Live-Sport-Übertragungen verstärktgenutzt werden. Damit würde auch Randsportarten eine großeÖffentlichkeit abseits von PayTV-Angeboten geboten. Auch bei ZDFtivisollen eigens produzierte Inhalte entwickelt werden, etwaInformations- und Wissensangebote oder interaktive Shows für Kinder.Das neue Konzept orientiert sich an den Erwartungen derNutzerinnen und Nutzer, die sich längere Verweildauern von Inhaltenim ZDF-Onlineangebot wünschen. Außerdem muss der Programmauftrag auchin den immer stärker genutzten Onlinemedien erfüllt werden. Deshalbsollen die Verweildauern zwar nicht grundsätzlich abgeschafft, aberÖffnungen vorgesehen werden.Das Konzept sieht für Nachrichten, aktuelle Informationen,Gesprächssendungen, Magazine oder Reportagen sowie politischesKabarett, Comedy und Satire eine Bereitstellung von bis zu zweiJahren vor. Fiktionale Inhalte wie Filme, Reihen und Serien bliebenbis zu zwölf Monate im Angebot. Bis zu fünf Jahre würden Inhalte imKinderangebot tivi.de sowie aus den Bereichen Wissenschaft, Technik,Theologie oder Ethik, politische Bildung, Umwelt, Arbeit und Sozialessowie bestimmte Kulturinhalte abrufbar sein. Sendungen vonGroßereignissen, Spiele der Fußball-Bundesliga oder angekaufteSpielfilme, die keine Auftragsproduktionen sind, würden bis zu 30Tagen nach deren Ausstrahlung bereitgehalten.Diese Veränderungen sind nach dem neuen Telemedienstaatsvertrag,der Anfang Mai in Kraft getreten ist, grundsätzlich möglich. Soweitdamit eine erhebliche Änderung des bestehenden Telemedienkonzeptsverbunden ist, muss ein sogenannter Drei-Stufen-Test durchgeführtwerden. Darüber entscheidet der Fernsehrat des ZDF.https://www.zdf.de/zdfunternehmen/drei-stufen-test-100.htmlAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 13. September 2019, ab 15.30 Uhr erhältlichüber ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell