Mainz (ots) -Noch bis Mai 2019 finden in Frankreich und Belgien dieDreharbeiten für die zweite Staffel der ZDF-koproduziertenfranzösisch-deutschen Kriminalreihe "Die purpurnen Flüsse" statt.Regie zu den vier Filmen führen unter anderem Olivier Barma und DavidMorley nach den Drehbüchern von Jean-Christophe Grangé und anderen.Kultautor Grangé lieferte auch dieses Mal die Romanvorlagen. Wiedermit von der Partie: der französische Schauspieler, Produzent undRegisseur Olivier Marchal und die Belgierin Erika Sainte. Sieermitteln als Kommissare Pierre Niémans und Camille Delauney in vierneuen Fällen, die sie in unterschiedliche französische Provinzenführen. Es handelt sich um Mordfälle mit mysteriösenBegleitumständen, die den Einsatz der Pariser Spezialisten fürGewaltverbrechen notwendig machen.In ihrem ersten Fall bekommen es Pierre Niémans und CamilleDelauney mit einem Fall von Reliquien-Diebstahl zu tun. Der Tod einesPriesters in einem kleinen, abgelegenen Provinzstädtchen ruft diebeiden Pariser Ermittler auf den Plan. Eine geheimnisvolle Botschaftam Tatort und ein Brief, den der Täter Camille offensichtlichzugesteckt hat, sorgen für jede Menge Rätsel. Und es dauert nichtlange, bis eine zweite Leiche entdeckt wird. Es stellt sich heraus,dass beide Opfer in der Fremdenlegion dienten."Die purpurnen Flüsse" ist eine Koproduktion des ZDF undZDF-Enterprises mit Storia Television, maze pictures und France 2.Die ZDF-Redaktion hat Doris Schrenner. Sendetermine im ZDF stehennoch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diepurpurnenfluessehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell