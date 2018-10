Mainz (ots) -In Wien und Umgebung entsteht seit Montag, 15. Oktober 2018, dieZDF/ORF-Koproduktion "Liebermann" nach den Romanen von Frank Tallis.Der britische Schauspieler Matthew Beard spielt Max Liebermann, einenjungen Arzt und Psychoanalytiker. Im Wien der Jahrhundertwende gehter gemeinsam mit dem Kriminalbeamten Oskar Rheinhardt, dargestelltvon Juergen Maurer, auf Verbrecherjagd. Regie für drei aufwändig inSzene gesetzte historische Krimis führen Robert Dornhelm (Teil 1)sowie Umut Dag (Teil 2 und 3). Die Drehbücher stammen von ProduzentSteve Thompson ("Sherlock") nach Romanen von Frank Tallis' Krimireihe"Die Liebermann-Papiere".In den goldenen Jahren der Stadt Wien wird in den Kaffeehäusernheftig über Philosophie, Wissenschaft und Kunst diskutiert. Die vonSigmund Freud initiierte Psychoanalyse steckt noch in denKinderschuhen und wird aufgeregt und argwöhnisch zugleich absorbiert.Max Liebermann, ein brillanter Schüler Freuds, kommt mit demKriminalbeamten Oskar Rheinhardt in Kontakt, der sich mit einembizarren und verstörenden Mord auseinandersetzt. Liebermann wird vonRheinhardt um Unterstützung gebeten. Die beiden - ein von Zweifelngeplagter Feingeist und ein von privaten Dämonen getriebenerPolizist, der die finstersten Winkel seiner Stadt so gut kennt wieMax die psychiatrische Abteilung der Universitätsklinik - werden zueinem widersprüchlichen, aber erfolgreichen Ermittlerteam.In weiteren Rollen stehen Jessica de Gouw, Luise von Finckh,Conleth Hill ("Game of Thrones"), Ursula Strauss, Harald Windisch,Simon Hatzl, Rainer Wöss, Christoph Luser, Gerhard Liebmann, MariaBill, Petra Morzé und Alma Hasun vor der Kamera."Liebermann" ist eine Produktion von MR-Film und Endor Productions(Produzenten: Andreas Kamm, Oliver Auspitz, Steve Thompson) inKoproduktion mit ORF, ZDF und Red Arrow Studios International; mitUnterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und LandNiederösterreich. Die Redaktion im ZDF hat Wolfgang Feindt. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2019. DieAusstrahlung ist auf dem Sendeplatz für internationale Koproduktionenam Sonntagabend geplant, die Sendetermine sind noch offen.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/liebermannPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell