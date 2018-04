Mainz (ots) -Nach den Büchern von Bestsellerautorin Kristina Ohlsson entstehtderzeit für das ZDF in Stockholm und Umgebung die schwedisch-deutscheKoproduktion "Fredrika Bergman". Das Konzept für dieNordic-Noir-Reihe stammt von Regisseurin Karin Fahlén, die diesegemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert. Die schwedischeSchauspielerin Liv Mjönes hat die Titelrolle der Fredrika Bergmanübernommen, in weiteren Hauptrollen stehen Jonas Karlsson und AlexejManvelov vor der Kamera. Die Drehbücher stammen von Jörgen Hjerdt undPauline Wolff.Erzählt wird die Geschichte der Kriminologin Fredrika Bergman, dienach einem tragischen Autounfall als Ermittlerin bei der StockholmerPolizei arbeitet. In der Reihe wird Schwedens Hauptstadt immer wiedervon brutaler Gewalt erschüttert.In der Auftaktfolge mit dem Arbeitstitel "Unwanted" geht es um dasVerschwinden eines fünfjährigen Mädchens am Hauptbahnhof. Die Spurführt Fredrika und ihre routinierten Kollegen Alex (Jonas Karlsson)und Peder (Alexej Manvelov) zum Vater der Fünfjährigen, der getrenntvon seiner Familie lebt. Als die Polizisten auf dessen LaptopKinderpornografie entdecken, scheint der Entführer des Mädchensgefunden zu sein. Doch dann wird ein weiteres Kind vermisst."Fredrika Bergman" ist eine Produktion der Black Spark Film &TV/Kärnfilm in Koproduktion mit C More, TV4, ZDF und ZDF Enterprises,Nice Drama, Chimney Pot und Lunanime (Produzenten: Piodor Gustafsson,Martina Stöhr und Petra Jönsson). Die Redaktion im ZDF haben WolfgangFeindt und Annika Schmidt. Voraussichtlich dauern die Dreharbeiten,die Mitte November 2017 in Schweden begonnen haben, bis Ende Mai2018. Die Ausstrahlung der fünfteiligen Reihe im ZDF ist für 2019geplant - auf dem Sendeplatz für internationale Koproduktionen amSonntagabend.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fredrikabergmanPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell