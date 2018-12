ZDF ist meistgesehener TV-Sender 2018 (FOTO)

Mainz (ots) -Mit 14,0 Prozent Marktanteil ist das ZDF 2018 zum siebten Mal inFolge der meistgesehene TV-Sender. Die ARD folgt mit 11,5 Prozent aufPlatz zwei. RTL belegt mit 8,4 Prozent den dritten Platz. Sat.1erreicht 6,2 Prozent, Vox 4,8 Prozent, und Pro7 kommt auf 4,4 ProzentMarktanteil. Die ZDF-Familie erreicht mit 20,8 Prozent MarktanteilPlatz drei hinter der ARD (27,5) und der RTL-Gruppe (21,9) und vorProSiebenSat.1 (17,9).Ein Schwerpunkt im Programmangebot des ZDF war auch 2018 dieInformation. Mit 14,1 Prozent Marktanteil (im Schnitt 3,77 Mio.Zuschauer) bleibt das "heute journal" das erfolgreichsteNachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Die "heute"-Nachrichten um19.00 Uhr erreichten durchschnittlich 3,83 Millionen Zuschauer beieinem Marktanteil von 17,1 Prozent (2017: 16,3 Prozent).Die Berichterstattung des ZDF zu den Landtagswahlen in Bayern undHessen im Oktober 2018 stieß auf großes Interesse: Die Sendungen zurWahl in Bayern erreichten im Durchschnitt 3,31 Mio. bei einemMarktanteil von 14,2 Prozent; für die Hessenwahl interessierten sichim Schnitt 3,43 Mio. (11,9 Prozent MA).In der Fiktion begeisterten horizontal erzählte Mehrteiler undMini-Serien des ZDF auch 2018 die Zuschauer. Die Fortsetzungen von"Tannbach - Schicksal eines Dorfes" und "Ku'damm" knüpften mitdurchschnittlich 5,58 Mio. und 17,3 Prozent Marktanteilbeziehungsweise durchschnittlich 5,85 Mio. (16,8 Prozent) erfolgreichan ihre Vorgängerstaffeln an. Den viel gelobten und mehrfachausgezeichneten Sechsteiler "Bad Banks" sahen im TV durchschnittlich2,15 Mio. bei einem Marktanteil von 9,8 Prozent; über alleAusspielwege erreichte die Serie pro Folge im Schnitt 3,82 Mio.Zuschauer. "Die Protokollantin" mit Iris Berben in der Titelrollesahen im Schnitt 3,83 Mio. (13,7 Prozent). Im "Herzkino" amSonntagabend überzeugten vor allem die beiden ersten Folgen der neuenReihe "Ella Schön" mit durchschnittlich 5,34 Mio. und einemMarktanteil von 15,2 Prozent.Mit 9,03 Millionen und einem Marktanteil von 26,1 Prozent ist"Nord Nord Mord: Clüver und der leise Tod" mit Robert Atzorn derZDF-Film mit der bisher höchsten Sehbeteiligung. Es folgen "Einstarkes Team: Preis der Schönheit" mit 8,60 Mio. (25,8 Prozent) und"Wilsberg: Morderney" mit 8,55 Mio. (ebenfalls 25,8 Prozent).In der satirischen Unterhaltung konnte die "heute-show" auch im zuEnde gehenden Jahr punkten: mit durchschnittlich 4,33 MillionenZuschauern und einem Marktanteil von 18,2 Prozent bei den Zuschauerngesamt sowie 14,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Über alleAusspielwege sahen pro Folge im Schnitt 7,38 Mio. die Sendung. DieSpecials mit Jan Böhmermann, "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" und"Böhmermanns perfekte Weihnachten" erreichten 2,21 Millionen/11,4Prozent (14- bis 49-Jährige 12,6 Prozent) beziehungsweise 2,20Millionen/11,8 Prozent (14- bis 49-Jährige 12,6 Prozent). Von denZDF-Zuschauern geschätzt wird auch die klassische Unterhaltung:"Bares für Rares" mit Horst Lichter legte mit im Schnitt 2,79Millionen und einem Marktanteil von 24,1 Prozent im Vergleich zumVorjahr am Nachmittag noch einmal zu, und auch "Der Quiz-Champion"verzeichnet für die fünf 2018 ausgestrahlten Ausgaben mit einenDurchschnittswert von 3,98 Millionen und 14,4 Prozent ein Plusgegenüber 2017.Sei es unterhaltsam oder investigativ: Die Zuschauer schätzen auch2018 die Doku-Kompetenz des ZDF. Die "Inselträume" derZDF-Korrespondenten sahen im Sommer durchschnittlich 2,65 MillionenZuschauer bei einem Marktanteil von 13,6 Prozent. Mit Steven Gätjen,der in "Mit 80 Jahren um die Welt" Senioren auf Reisen begleitete,waren im Schnitt 1,57 Millionen unterwegs (10,6 Prozent MA). "TerraX" bietet den ZDF-Zuschauern das ganze Jahr über spannende undunterhaltsame Information am Sonntagabend. Besonders zuschauerstarkwaren 2018 die "Terra X"-Mehrteiler "Russland von oben"(durchschnittlich 4,98 Mio., 15,9 Prozent) sowie "Spione imTierreich" (im Schnitt 5,03 Mio., 15,5 Prozent). "ZDFzoom", dieDoku-Reihe am Mittwochabend, die Alltagsthemen kritisch auf den Grundgeht, erreichte 2018 im Schnitt 1,59 Mio. Zuschauer bei einemMarktanteil von 9,0 Prozent. Am meisten interessierten die Themen"Kick & Cash - Macht Geld den Fußball kaputt?" (2,58 Mio./17,7Prozent) und "Auf der Spur des rechten Terrors" (2,65 Mio./18,3Prozent).2018 war das ZDF-Programm auch für alle Sportinteressierten einesichere Bank. Von der Fußball-WM in Russland haben 52,72 Millionen,das sind 70 Prozent aller potentiellen Zuschauer, mindestens einSpiel im ZDF gesehen. Die Spielübertragungen erreichten im Schnitt10,80 Millionen bei einem Marktanteil von 47,8 Prozent. NachMarktanteilen sortiert war das letzte Spiel der deutschen Mannschaft,am 27. Juni gegen Südkorea, mit 87,4 Prozent (25,44 Mio.) dieerfolgreichste Übertragung des Jahres. Von den OlympischenWinterspielen in Südkorea sahen 31,75 Millionen - 42 Prozent allerpotentiellen Zuschauer - mindestens eine Übertragung des ZDF. ImSchnitt erreichte das ZDF 2,25 Millionen Zuschauer bei einemMarktanteil von 25,6 Prozent. Die Überraschung des Jahres waren dieneu eingerichteten European Championships. Mit den auf zehn Tage imAugust gebündelten Europameisterschaften von sieben großenSportverbänden erreichte das ZDF an seinen Sendetagen einendurchschnittlichen Marktanteil von 15,8 Prozent.Die ZDF-Online-Angebote waren im Jahr 2018 (bis einschließlich 17.Dezember) so populär wie nie zuvor: Mit durchschnittlich 2,75Millionen Visits pro Tag stieg die Nutzung im Vergleich zum Vorjahrum 25 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der beim ZDF registrierten unddamit besonders eng an den Sender gebundenen Nutzer auf über 600.000.Insgesamt 35 Prozent der Deutschen nutzen mindestens gelegentlichlive oder zeitversetzt Videos der ZDF-Onlineangebote (Quelle:ARD/ZDF-Onlinestudie 2018) - das entspricht einer Reichweite von 25Millionen Usern.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deBilanz ZDFmediathek 2018: https://ly.zdf.de/qol/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell