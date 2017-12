Das ZDF ist Marktführer 2017 / Zum sechsten Mal in Folge meistgesehener TV-Sender (FOTO)

Mainz (ots) -Mit 13,1 Prozent Marktanteil ist das ZDF zum sechsten Mal in Folgeder meistgesehene TV-Sender. Die ARD folgt mit 11,3 Prozent auf Platzzwei. RTL belegt mit 9,2 Prozent den dritten Platz. Sat.1 erreicht6,7 Prozent, Vox 5,1 Prozent und Pro7 kommt auf 4,5 ProzentMarktanteil. Die ZDF-Familie erreicht mit 19,8 Prozent MarktanteilPlatz drei hinter der ARD (28,4) und der RTL-Gruppe (21,8) und vorProSiebenSat.1 (17,8).Seine Rolle als Informationssender hat das ZDF 2017 weiterausgebaut. Das "heute-journal" war erneut das erfolgreichsteNachrichtenmagazin im deutschen Fernsehen. Im Schnitt schalteten 3,83Millionen Zuschauer ein (14,0 Prozent Marktanteil) - im Vergleich zumVorjahr ein Plus von 0,2 Prozent. Die "heute"-Nachrichten um 19.00Uhr legten leicht zu und erreichten im Schnitt 3,70 MillionenZuschauer (16,3 Prozent Marktanteil). "maybrit illner" verzeichnetdie höchste Zuschauerresonanz seit 2003: 2017 schalteten im Schnitt2,80 Millionen Zuschauer (13,5 Prozent Marktanteil) den ZDF-Polittalkein. 2016 lag der durchschnittliche Marktanteil bei 12,4 Prozent.Mit seiner Berichterstattung rund um die Bundestagswahl 2017erreichte das ZDF insgesamt 32,72 Millionen Zuschauer. Das entspricht44 Prozent des gesamten Publikumspotenzials. Sehr erfolgreich warenzum Beispiel die beiden "Klartext,...!"-Ausgaben mit durchschnittlich3,64 Millionen Zuschauern (12,2 Prozent Marktanteil).Im fiktionalen Bereich punktet das ZDF mit seinen Fernsehfilmen.Mit 8,11 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 23,0 Prozentwar "Die Toten vom Bodensee - Die Braut" der besteingeschalteteZDF-Film. Der Zweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft" (6,65Millionen Zuschauer/20,0 Prozent Marktanteil) war beim Publikumebenso beliebt wie "Schuld nach Ferdinand von Schirach" (4,66Millionen Zuschauer/16,3 Prozent Marktanteil). Eine große Fangemeindeverzeichnet nach wie vor "Der Bergdoktor": Im Schnitt schalteten 6,78Millionen Zuschauer (20,4 Prozent Marktanteil) ein. Das"Wilsberg"-Weihnachtsspecial "Alle Jahre wieder" am 23. Dezembersahen 7,96 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 23,4Prozent.Die Nummer eins der satirischen ZDF-Unterhaltung bleibt mit einemdeutlichen Plus im Vergleich zum Vorjahr die "heute-show". Im Schnittsaßen freitags 4,40 Millionen Zuschauer (18,3 Prozent Marktanteil)vor den Bildschirmen. 2016 lagen die Zahlen bei 3,88 Millionen und16,1 Prozent Marktanteil. Auch die Zahl der jüngeren Fans istbemerkenswert gestiegen: Von 1,22 Millionen (13,5 ProzentMarktanteil) bei den 14- bis 49-Jährigen auf 1,27 Millionen (15,2Prozent Marktanteil).Mit großer Themenvielfalt - von der "Europa-Saga" über "UnsereWälder" bis zu "Lichter der Tiefsee" - und beeindruckenden Bildernlockten die "Terra X"-Dokumentationen 2017 noch mehr Zuschauer als imvergangenen Jahr: Durchschnittlich schalteten 3,91 MillionenZuschauer (13,3 Prozent Marktanteil) ein. Im vergangenen Jahr warenes 3,76 Millionen bei einem Marktanteil von 12,6 Prozent.Die meistgesehene Sendung des Jahres war das Confed-Cup-FinaleChile - Deutschland am 2. Juli 2017: 14,86 Millionen Zuschauer (42,7Prozent Marktanteil) verfolgten das Spiel am Bildschirm. Es wardarüber hinaus das bisher meistgesehene Spiel in der Geschichte desConfederations Cup. Mit seiner Confed-Cup-Berichterstattung erzieltedas ZDF insgesamt im Schnitt 5,34 Millionen Zuschauer (26,2 ProzentMarktanteil).Auch die Bedeutung der ZDF-Online-Angebote wächst. 2017 erreichtedas Angebot durchschnittlich 2,19 Millionen Visits pro Tag; in denbeiden letzten Monaten des Jahres täglich über 2,5 Millionen.Stärkster Tag war der 24. September, der Tag der Bundestagswahl, mit3,59 Millionen Visits. Dabei stellen sich immer mehr Zuschauer ihrProgramm unabhängig vom Ausstrahlungstermin zusammen: Bei derKrimiserie "Springflut" zum Beispiel konnten die Zuschauer noch vordem ersten TV-Ausstrahlungstermin alle fünf Folgen online ansehen.Dieses Angebot zum "Binge Watching" wurde stark genutzt: mit 391 Tsd.Sichtungen pro Folge. Dabei fanden im Schnitt 56 Prozent der Abrufevor den jeweiligen TV-Ausstrahlungen statt.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell