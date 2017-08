Mainz (ots) -Beim mittlerweile dritten ZDF-Produzententag habenGeschäftsleitung und Programmverantwortliche des Senders ihreProgrammstrategie für 2017/2018 präsentiert. ZDF-Intendant Dr. ThomasBellut lobte am Mittwoch in Berlin die mit den TV-Produzentenerzielten Kompromisse bei der Innovationsförderung,Vertriebsbeteiligung sowie der Kompensation längerer Nutzungszeitenin der ZDFmediathek. "Die neue Selbstverpflichtung des ZDF alswichtigstem Auftraggeber der deutschen TV-Produktionswirtschaftschafft faire und zukunftsfähige Beziehungen zwischen Sender undProduzenten", sagte Bellut vor 280 Produzentinnen und Produzenten.Mit den Produzentenverbänden wird das ZDF laut Bellut weiterhinGespräche über die anstehenden Herausforderungen führen. Derzeitständen die Themen Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und Onlinerechteim Fokus. "Die Zukunftsfähigkeit des ZDF hängt entscheidend von derMediathek ab. Ein attraktives Onlineangebot folgt denNutzerbedürfnissen und bietet den Produzenten neue Formen derZusammenarbeit", sagte der Intendant.Im Rahmen des Produzententages präsentierten der stellvertretendeProgrammdirektor Reinhold Elschot und Chefredakteur Dr. Peter Freydie strategische Programmausrichtung des ZDF sowie der Partner- undDigitalprogramme. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf neuenfiktionalen Serien für die Primetime im Hauptprogramm und bei ZDFneo.Auf den etablierten Sendeplätzen von Dokumentationen und Reportagensteht die Ansprache jüngerer Zuschauer im Mittelpunkt. ZusätzlicheAufträge werden für das neue Format "Plan B", die täglicheReportage-Reihe "Re" bei ARTE sowie die Onlineangebote im BereichWissen und Kultur vergeben.Die Produzentinnen und Produzenten diskutierten in insgesamt 15verschiedenen Workshops mit Programmverantwortlichen des ZDF überkonkrete Programmvorhaben und Sendeplätze. Hierzu zählten etwa dieverstärkte Entwicklung europäischer Koproduktionen aus Deutschlandheraus sowie neue Formate, um Kinder für Mathematik undnaturwissenschaftliche Themen zu begeistern.Grundlage für den Produzententag bildet dieTransparenzvereinbarung zwischen ZDF und Allianz DeutscherProduzenten - Film & Fernsehen (https://transparenz.zdf.de). Über dasZDF-Unternehmensportal konnten sich interessierte Produzentinnen undProduzenten für die Veranstaltung anmelden. Aufgrund des großenInteresses war bereits im Vorfeld die Teilnehmerzahl auf eine Personje Produktionsgesellschaft begrenzt worden. Dennoch erreichte dieWarteliste in diesem Jahr einen neuen Höchststand.https://transparenz.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/produzententagPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell