Mainz (ots) -Die von Yellow Film & TV und Bavaria Fiction koproduzierte Serie"Arctic Circle" mit Maximilian Brückner, Clemens Schick, IinaKuustonen und Pihla Viitala in den Hauptrollen wird imöffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein: Das ZDF hat sich dieAusstrahlungsrechte gesichert, die Sendetermine sind für das kommendeJahr geplant. Regie führte Hannu Salonen.Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Wirfreuen uns sehr, dass wir mit 'Arctic Circle' nicht nur die erstedeutsch-finnische, sondern auch eine ganz besondere Krimiserie fürunser TV-Programm am Sonntagabend und die ZDFmediathek erwerbenkonnten: Nordic Noir trifft auf Wärme und Licht!"Moritz Polter, Produzent Internationale Serien, Bavaria Fiction:"Die erste deutsch-finnische Koproduktion 'Arctic Circle' vereintgroßartige europäische Filmschaffende vor und hinter der Kamera. Vorder atemberaubend schönen Landschaft des Polarkreises beeindruckt'Arctic Circle' sowohl durch die fesselnde Krimihandlung als auchvisuell. Nordic Noir wird zu Nordic White.""Arctic Circle" ist eine Eigenproduktion der finnischenStreaming-Plattform Elisa Viihde. Im Mittelpunkt der Serie steht dieVerbreitung eines tödlichen Virus: Polizistin Nina Kautsalo (linaKuustonen) findet eine Prostituierte halbtot auf. Als ein tödlichesVirus in der Blutprobe der Frau entdeckt wird, nimmt dieKriminaluntersuchung eine überraschende Wendung. Um das Virus genauerzu erforschen, reist der deutsche Virologe Thomas Lorenz (MaximilianBrückner) nach Lappland - finanziert von Marcus Eiben (ClemensSchick), Multimillionär und Vorstandsvorsitzender einesPharmakonzerns. Bald finden sich Nina und Thomas mitten in eineräußerst ungewöhnlichen strafrechtlichen Untersuchung wieder, und dieSuche nach dem Mörder gerät zum Wettlauf gegen die Zeit.Den Rahmen zur Krimihandlung bildet die eisige weite LandschaftLapplands, deren Bewohner den Widrigkeiten der Natur durchmenschliche Wärme und enge Familienbande trotzen."Arctic Circle" wurde von Milla Bruneau (Yellow Film & TV) undMoritz Polter (Bavaria Fiction) produziert. Lagardère StudiosDistribution übernimmt den internationalen Vertrieb, bei BavariaFiction liegen die deutschsprachigen Rechte. Die Redaktion im ZDFhaben Wolfgang Feindt und Silvia Lambri.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/arcticcirclehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell