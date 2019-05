Mainz (ots) -Die Thriller-Serie "Der Pass" und die Endzeit-Serie "8 Tage"kommen ins öffentlich-rechtliche Fernsehen: Für beide Sky-Serien hatdas ZDF die Ausstrahlungsrechte erworben. "Der Pass" soll imZDF-Hauptprogramm voraussichtlich im Dezember 2019, noch vor derAusstrahlung von "Das Boot", gezeigt werden. "8 Tage" wird bei ZDFneozu sehen sein, die Sendetermine stehen noch nicht fest. Jeweilszeitgleich zur TV-Ausstrahlung werden die Serien zum Abruf in derZDFmediathek zur Verfügung stehen.Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Diebereits mehrfach ausgezeichnete Serie 'Der Pass' als Free-TV-Premiereim ZDF - ein in vieler Hinsicht passgenaues Programmangebot: Siegreift das Grundmotiv unserer eigenen Koproduktion 'Die Brücke' aufund variiert es zu einer völlig neuen, spannungsgeladenenCrime-Serie. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir für ZDFneo dieSky-Serie '8 Tage' erwerben konnten."Nadine Bilke, Senderchefin ZDFneo: "Mit der Free-TV-Premiere von'8 Tage' findet eine spannende Endzeit-Serie den Weg zum jungenZielpublikum von ZDFneo. Als Produktion der NEUESUPER steht sie auchfür eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Firma, die ihre ersteSerie 'Blockbustaz' für ZDFneo herstellte."Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei SkyDeutschland: "Unsere beiden lokal produzierten Sky Originals 'DerPass' und '8 Tage' haben das Sky-Publikum mit ihren hochspannendenund außergewöhnlichen Geschichten sowie mit einem überragenden Castund einer beeindruckenden visuellen Bildsprache gefesselt. Wir freuenuns, dass das ZDF diese beiden herausragenden Sky Originals seinemPublikum bald präsentieren wird."Die Serie "Der Pass" um eine mysteriöse Mordserie imdeutsch-österreichischen Grenzgebiet mit Julia Jentsch und NicholasOfczarek als ungleichem Ermittlerduo wurde von Wiedemann & BergTelevision (Produzenten: Quirin Berg und Max Wiedemann) produziert.Koproduzent ist die epo-film produktionsges.m.b.h., Wien (Dieter undJakob Pochlatko). Regie führten Cyrill Boss und Philipp Stennert, dieauch die Drehbücher schrieben, teilweise unterstützt vomösterreichischen Drehbuchautor Mike Majzen. Die Filmmusik komponierteHans Zimmer. Gefördert wird "Der Pass" vom FFF Bayern, vomFernsehfonds Austria, der Filmförderung des Landes Salzburg sowie derCINESTYRIA Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz."8 Tage" wurde von der NEUESUPER (Produzenten: Rafael Parente,Simon Amberger, Korbinian Dufter) hergestellt. Die Regisseure StefanRuzowitzky und Michael Krummenacher inszenierten die radikal erzählteStory um die letzten Tage im Leben einer ganz normalen BerlinerFamilie mit Christiane Paul, Devid Striesow, Fabian Hinrichs, HenryHübchen, Nora Waldstätten und Mark Waschke. Showrunner ist RafaelParente, der gemeinsam mit Peter Kocyla und Benjamin Seiler auch dieDrehbücher schrieb. "8 Tage" erhielt den Grünen Drehpass der FilmCommission Hamburg Schleswig-Holstein. Gefördert wurde die Produktionvom German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin Brandenburg unddem FFF Bayern.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell