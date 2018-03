Mainz (ots) -Das ZDF setzt die Polit-Satire "Eichwald, MdB" fort: DieDreharbeiten für sechs neue Folgen haben am Samstag, 10. März 2018,in Berlin begonnen. Hans-Josef "Hajo" Eichwald (Bernhard Schütz) hates wieder geschafft: Hauchdünn konnte er sein Direktmandat für denDeutschen Bundestag verteidigen. Nun wildert ein jungerRechtspopulist in Eichwalds Bochumer Stammwählerschaft, und auch inBerlin stehen wegen eines Dopingskandals die Zeichen auf Sturm. NebenBernhard Schütz spielen Rainer Reiners, Lucie Heinze, Leon Ullrich,Hanna Hilsdorf, Robert Schupp, Maren Kroymann und andere. Regie führtFabian Möhrke nach dem Drehbuch von Autor und Showrunner StefanStuckmann.Die Partei hat sich zwar noch einmal in eine große Koalitiongerettet, aber viele Wählerstimmen verloren. Neben der Suche nach denUrsachen für den Stimmenschwund steht ein neuer Skandal ins Haus: Imdeutschen Fußball wurde jahrzehntelang systematisches Dopingbetrieben; den deutschen Teams droht der Ausschluss von alleninternationalen Wettbewerben. Das allein wäre für Hajo Eichwald schonDrama genug - womit verbringt er nun all die einsamen Abende abseitsdes langweiligen Politikalltags?Wegen seiner jahrelangen Arbeit im Sportausschuss bekommt derSkandal für ihn bald auch eine existenzielle Dimension: Populistenund Presse zerren ihn ins Rampenlicht, suchen in seiner Vergangenheitnach Verbindungen zum Dopingarzt und fordern einenUntersuchungsausschuss. Fraktionschefin Birgit Hanke (Maren Kroymann)versucht derweil, die Krise für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Undwährend der Riss, der sich langsam durch die Partei zieht, immergrößer wird, stellt sich früher oder später auch für Eichwald dieFrage, auf wessen Seite er steht."Eichwald, MdB" wird produziert von der KundschafterFilmproduktion GmbH (Produzenten: Dirk Engelhardt, Andreas Banz undMatthias Miegel). Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Daniel Blum.Gedreht wird noch bis 8. Mai 2018, die Sendetermine im ZDF stehennoch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/eichwaldmdbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell