Mainz (ots) -Seit wenigen Tagen werden in Bayrischzell und Umgebung zweiweitere Filme der ZDF-Reihe "Frühling" gedreht. Simone Thomalla istdarin wieder als Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen. In Ensemble-und Episoden-Rollen stehen Christoph M. Ohrt, Jan Sosniok, Cristinado Rego, Kristo Ferkic, Julia Jäger, Stephan Grossmann, Adina Vetterund andere vor der Kamera. Regie führt Michael Karen, die Drehbücherstammen von Natalie Scharf. Bereits im Frühsommer entstanden für dasZDF zwei neue Filme dieser "Herzkino"-Reihe.Im Film mit dem Arbeitstitel "Frühling - Ausgestiegen" repariertKatja einen Mähdrescher, als ihr die achtjährige Lea Krug (MajaPaasch) mit Bauchschmerzen in die Arme taumelt - Verdacht aufVergiftung. Ihre Eltern Stefanie (Julia Jäger) und Gregor (StephanGrossmann) leben auf einem abgelegenen Hof. Katja findet Stefaniedort ebenfalls mit Symptomen einer Vergiftung vor, aber Gregor wehrtsich gegen die schulmedizinische Behandlung von Frau und Tochter.In dem Film mit dem Arbeitstitel "Frühling - Mama kommt nie mehrzurück" bittet Judith Kleinke (Adina Vetter) Katja um Unterstützung:Sie muss zur Arbeit, aber Tochter Marie (Lara Tabea Günzel) mit ihremMeerschweinchen ebenso eilig zum Tierarzt. Katja macht sich mit derKleinen auf den Weg, doch beide geraten in einen Stau wegen einesUnfalls. Der Notarzt kann nur noch den Tod der Fahrerin feststellen:Es handelt sich um Judith Kleinke. Die folgenden Stunden bringenKatja an ihre Grenzen. Sie begleitet die kleine Marie, ihre SchwesterNora und Vater Tom Kleinke (Jan Sosniok) durch die schwere Zeit.Plötzlich tauchen Hinweise auf, dass mehr hinter Judiths Unfalltodstecken könnte.Beide Filme sind ZDF-Auftragsproduktionen der Seven DogsFilmproduktion GmbH (Produzentin: Natalie Scharf). Die Redaktion imZDF hat Wolfgang Grundmann. Gedreht wird voraussichtlich bis 6.Oktober 2017, die Sendetermine stehen noch nicht fest.